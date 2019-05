Gitarowy Rekord Guinnessa Wrocław 2019: Czy padnie rekord?

W środę (1 maja) gitarzyści z całego świata pojawią się na Rynku we Wrocławiu by wziąć w 17. już odsłonie Gitarowego Rekordu Guinnessa we Wrocławiu. Jakie atrakcje czekają uczestników w tym roku?

Leszek Cichoński poprowadzi Gitarowy Rekord Guinnessa /Przemysław Fiszer / East News

Tradycyjnie podczas Gitarowego Rekordu Guinnessa uczestnicy wspólnie grają utwór "Hey Joe" Jimiego Hendrixa.

Do wspólnego grania uczestników poprowadzi Stan Skibby - sobowtór Jimiego Hendrixa, jeden z najlepszych na świecie muzyków grających w identyczny sposób jak legendarny gitarzysta.



Stan Skibby z zespołem Leszka Cichońskiego zagra najważniejsze utwory z koncertu Jimiego Hendrixa podczas Woodstocku z roku 1969, z kultową już interpretacją "Star Spangled Banner", czyli hymnu USA wykonanego na znak protestu przeciwko wojnie w Wietnamie.

W finałowym utworze, zagranym wspólnie przez tysiące gitarzystów, organizatorzy zaproszą na scenę wszystkie osoby ubrane w hipisowskim stylu "dzieci - kwiatów" oraz gitarzystów stylizowanych na Jimiego Hendrixa. Woodstockowe hasło "Peace & Love" popłynie z Wrocławia na cały świat! Dla najlepiej przebranych gitarzystów przewidziane są nagrody.

Clip Leszek Cichoński Foxy Lady - feat. Stan Skibby & Anika

Aby dołączyć do grona "rekordzistów", wystarczy nauczyć się pięciu podstawowych akordów (C G D A E) niezbędnych do zagrania "Hey Joe" Jimiego Hendrixa i zgłosić się 1 maja od godz. 10.00 na wrocławskim Rynku z gitarą (akustyczną, elektryczną, basową, klasyczną) lub innym instrumentem strunowym jak ukulele, mandolina, banjo czy bałałajka. Na gitarzystów, którzy zagrają z nami czekają ulgowe bilety na towarzyszące koncerty w ramach festiwalu 3-Majówka 2019.

Podczas tegorocznej odsłony imprezy, w związku z 25. rocznicą śmierci Ryszarda Riedla, uczestnicy Rekordu zagrają razem także "Naiwne pytania" (utwór lepiej znany jako "W życiu piękne są tylko chwile"). Legendarny kawałek zaśpiewa syn Ryśka - Sebastian Riedel.



W 2018 r. na wrocławskim Rynku zagrało razem 7411 gitar, co jest najlepszym wynikiem na świecie.

W tym roku po raz pierwszy w historii festiwalu na Rynku staną aż dwie sceny - główna i mała scena, na której od godz. 10:00 wybrzmiewać będą Gitarowe Przeboje Wszech Czasów. Działać będzie też Strefa StreetArtu z największymi polskimi hitami.

Koncerty na głównej scenie rozpoczną się o godz. 11.00. Zagrają m.in. szef największej gitarowej orkiestry świata, Leszek Cichoński, Jennifer Batter, Stan Skibby, muzycy zespołu Slade, Jussi "Amen" Sydänmaa z zespołu Lordi, Leszek Możdżer, Egon Poka, członkowie grupy Nocny Kochanek, Jacek Krzaklewski, Janusz "Yanina" Iwański, Krzysztof Misiak i Adam Palma.

Odbędzie się też premiera hymnu Gitarowego Rekordu Guinnessa "Thanks Jimi" skomponowanego przez Leszka Cichońskiego. Oficjalna próba ustanowienia Gitarowego Rekordu Guinnessa 2019 rozpocznie się o godz. 16.00. Wynik poznamy kwadrans później.

Ryszard Riedel (1956-1994) 1 15 Ryszard Henryk Riedel urodził się 7 września 1956 r. w Chorzowie jako drugie dziecko Małgorzaty i Jana Riedlów. Od najmłodszych lat zdradzał talent do sztuk plastycznych, uchodził za zdolnego rysownika. Zaczytywał się także w książkach o Indianach i Dzikim Zachodzie. Nigdy nie pobierał lekcji śpiewu. Edukację szkolną zakończył na siódmej klasie szkoły podstawowej. Autor zdjęcia: fot. Robert Król Źródło: Reporter 15

Program:

1.05. - godz.10.00 - 16.30 - Rynek, Wrocław - Gitarowy Rekord Guinnessa 2019

1.05. - start godz. 17.00 - Pergola, ul. Wystawowa 1, Wrocław, 3-Majówka - dzień pierwszy



Slade, Therion, Napalm Death, Organek, Nocny Kochanek, Coma.

2.05. - start godz. 15.00 - Pergola, ul. Wystawowa 1, Wrocław - 3-Majówka - dzień drugi

Alestorm, Pidżama Porno, Mela Koteluk, Krzysztof Zalewski, The Dumplings, Albo Inaczej, IRA, Ten Typ Mes, Rosalie., Decapitated, Clock Machine, Flirtini, Hunter.



3.05. - start godz. 15.00 - Pergola, ul. Wystawowa 1, Wrocław, 3-Majówka - dzień trzeci

Tarja Turunen, Kult, happysad, Ania Dąbrowska, Łąki Łan, O.S.T.R., Kasia Nosowska, Illusion, Luxtorpeda, Bitamina, Mery Spolsky, Pablopavo i Ludziki, Gooral.