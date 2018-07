Gadafest 2018: Co czeka na uczestników?

W dniach 10-11 sierpnia odbędzie się dziewiąta edycja festiwalu Gadafest. Kto wystąpi i jakie dodatkowe atrakcje czekają na uczestników? Sprawdźcie szczegóły!

Duet MNKR będzie gościem Gadafestu 2018 /materiały prasowe

Gadafest to wydarzenie tworzone od 2012 roku. Na początku był to jednodniowy zlot znajomych i parę koncertów na dachu kultowej miejscówki "Bar u Władka" w Rabce-Zdroju. Tak zostało zasiane ziarenko, z którego w tym roku wyrasta już 9. edycja festiwalu.

Reklama

Aktualnie wydarzenia rozgrywają się w północnej Małopolsce, na terenie zielonych pagórków Ziemi Miechowskiej i miasta Miechów.

"Gadafest to festiwal budowany całkowicie oddolnie. Nie skupiamy się na jednym nurcie, naszym kluczem do wyboru artystów jest energia i szczerość. Do współpracy zapraszamy także ludzi z ogromną pasją, którzy tak jak my chcą dać coś od siebie innym i wymienić dobrą energię. W unikalnych przestrzeniach tworzymy atmosferę dla pięknych spotkań artystów, publiczności i wszelkich otwartych głów. Jak co roku mamy nadzieję na wiele zaskakujących interakcji" - czytamy w zapowiedzi prasowej.

Pierwszy dzień (piątek, 10.08) to działania na terenie dawnego klasztoru bożogrobców w Miechowie oraz na terenie rozłożystych łąk tuż za miastem, wokół karczmy "Siedlisko".

W przestrzeni klasztoru zagrają:

- Wojciech Jachna & Jacek Buhl (jazz/improv/experimental)

- Jerzy Mazzol (jazz/improv/experimental)

- Fotonbombers (modular syths/wizja)

- Mothertape (post-dub/ambient)

- ædm (winylowe rzeźby)

Dodatkowo tuż przed koncertami odbędą się wernisaże wystaw:

- "rozbroić zamiast zbroić" - plakat propagandowy

- malarstwo Marka Hołdy "Aquamanda"

Po koncertach w klasztorze od 23.00 do 5.00 rano na łąkach wokół karczmy "Siedlisko", na scenie plenerowej zagrają przedstawiciele poznańskiej, warszawskiej i krakowskiej sceny elektronicznej:

- MNKR

- Eternit

- Elivra

- Deep Impact (Eta Hox, Flea, Optik)

Drugi dzień festiwalu (sobota, 10.08) to działania wyłącznie na terenie łąk wokół karczmy "Siedlisko".

Koncerty na głównej scenie plenerowej:

- Ferthile Hump (rock/blues)

- Chłopcy Kontra Basia (folk)

- Gadabit (hip-hop)

- Mamadou&DamaYoon (etno/afrobeat)

- Sztigar Bonko (hip-hop)

Sobotnie koncerty poprzedzi szereg warsztatów dla całych rodzin i dorosłych. Warsztaty obejmują m.in jogę, grę na instrumentach etnicznych, warsztaty z syntezy dźwięku, warsztaty przyrodnicze i plastyczne. Planujemy też dodatkowe atrakcje m.in: games room z wypożyczalnią gier planszowych, slack line, wioskę hamakową (Lesovik!).

Po głównych wydarzeniach drugiego dnia festiwalowego dobędzie się całonocne afterparty, na którym zagrają takie legendy gramofonów jak:

- DJ Feel-X

- DJ EPROM

Zabrzmią też sety DNB i psy trance zagrane odpowiednio przez:

- BarneyDnb

- Nozyo (Egodrop)