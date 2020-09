Freeborn Brothers: Specjalny koncert "Leśmian w sieci". Gdzie oglądać?

21 września w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie odbędzie się specjalne widowisko "Leśmian w sieci" za którym stoi grupa Freeborn Brothers. Koncert będzie także transmitowany online.

"Przyśnił nam się ogród Bolesława Leśmiana. Wymykający się ramom, baśniowy, eklektyczny. Uciekając od utartych schematów i poszukując wolności w czasach zamknięcia, znaleźliśmy inspirację w twórczości niezwykłego poety" - mówią muzycy z rzeszowskiej kapeli Freeborn Brothers.

"Leśmian w sieci" to nowatorska prezentacja treści sprzed wieku. Muzycy odświeżyli geniusz poetycki Leśmiana w formule teatralno-muzycznej i w pełni internetowej. Artystyczne zderzenie dwóch - pozornie zupełnie odległych - światów, zaowocowało powstaniem wyjątkowo barwnych i porywających utworów, łączących rodzimy folk, muzykę świata, rockową dynamikę i teatr.

"Udaliśmy się do eklektycznego świata Leśmiana, nadając zupełnie nowej wartości jego utworom, a swoich odbiorców zapraszamy do poznania efektów w sieci" - dodają muzycy.

Freeborn Brothers łączą polski folk, bałkańską energię, amerykański bluegrass i cygańskie serce. Ze swoją muzyką przemierzyli tysiące kilometrów, odwiedzając Amerykę Południową, większość krajów europejskich i swoje podkarpackie podwórko.

Szersza publiczność może kojarzyć formację z występu w dziewiątej edycji "Must Be The Music". "Chciałbym, żebyście wygrali ten program" - ekscytował się wówczas zasiadający w jury Piotr Rogucki, ale zespół nie awansował do półfinałów.



Koncert z Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie (21 września, godz. 19:00) będzie dostępny na stronie projektu lesmian.online.

Wideo