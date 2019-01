Flogging Molly: Koncert w Polsce [DATA, MIEJSCE, BILETY]

31 stycznia w Klubie Stodoła w Warszawie zagra amerykańska grupa Flogging Molly.

"Mistrzowie celtyckiego punka z Los Angeles" zagrają w ramach trasy promującej najnowszą płytę zespołu "Life Is Good", która ukazała się na rynku w czerwcu 2017 r.

Grupę Flogging Molly założyli w 1997 r. irlandzki imigrant, gitarzysta i wokalista Dave King oraz amerykańska skrzypaczka Bridget Regan. Muzyka ich zespołu to punk rock wzbogacony instrumentami celtyckimi - skrzypcami, mandoliną i akordeonem - oraz połączenie bluesowych progresji z rykiem gitar i tradycyjną muzyką irlandzką.

"Nie jesteśmy zespołem tradycyjnym" - tłumaczy urodzony w Dublinie King. "Muzyka tradycyjna miała na nas wpływ i stanowiła dla nas źródło inspiracji, ale nie ma wątpliwości, że my nadajemy jej nasz własny, szczególny charakter".

Ich muzyka to muzyka wygnania i buntu, walki, historii i protestu. Jest to muzyka kraju rozdartego na pół, niesamowicie pięknego i zranionego kraju, który nie zna pojęcia "kapitulacja", a Flogging Molly w każdej nucie każdego utworu wyraża dla tej determinacji szacunek. Czy mowa jest o motywującym hymnie takim jak "Black Friday Rule", czy też o optymistycznym duecie z Lucindą Williams "Factory Girls", kryteria muzyczne grupy są głębokie i zarazem proste: muzyka musi mieć znaczenie.

Fani Flogging Molly zawsze doceniali społeczno-polityczną świadomość, która stanowi siłę napędową muzyki zespołu. Pierwszy album grupy, wydany w roku 2000 "Swagger", przerósł wszelkie oczekiwania fanów, a utwór "The Worst Day Since Yesterday" został wykorzystany w ścieżce dźwiękowej do filmu "Mr. & Mrs. Smith". Wydany w 2002 "Drunken Lullabies" pokrył się złotem. W 2004 zespół wydał "Within a Mile of Home", a w 2008 "Float" - głęboki, porywający i osobisty album nagrany w ojczystej dla Kinga Irlandii. Nic dziwnego, że to "Float" trafił do najszerszego grona fanów.



Przez cały ten czas Flogging Molly - zespół na wskroś koncertowy - był w trasie i grał swoje wrzaskliwe i wypełnione adrenaliną koncerty w barach, pubach i na prawie wszystkich najważniejszych festiwalach rockowych w Ameryce Północnej, Europie i Japonii.

"W Irlandii do pubu idzie się po to, żeby pogadać. To właśnie robimy każdej nocy na scenie - idziemy do pubu i wymieniamy się historiami" - mówi King.

W roku 2010 zespół udowodnił swoją niezrównaną i bezgraniczną energię sceniczną, wydając "Flogging Molly: Live at the Greek Theatre". Kolejny album grupy - "Speed of Darkness" - ukazał się w 2011 roku.

Szósta studyjna płyta "Life is Good" zapowiadana była przez samych muzyków jako ich najpoważniejsze dzieło, dotykające ważnych problemów społecznych. Za produkcję odpowiada wielokrotny zdobywca nagród Grammy - Joe Chiccarelli pracujący z m.in. U2, White Stripes czy Beckiem.

Bilety dostępne są w cenie 105 zł (miejsca stojące) i 120 zł (miejsca siedzące na balkonie).