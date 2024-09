"Przez 3 lata robiliśmy wszystko co w naszej mocy, aby stworzyć bezpieczną przestrzeń do odpoczynku i zabawy w zielonym sercu Śląska - największym w Europie miejskim parku, znanym jako Park Śląski w Chorzowie. Mieliśmy jeden cel, stać się kulturalnym sercem kraju, gdzie muzyka, kultura, sztuka oraz przede wszystkim uczestnicy tworzą harmonijny świat oparty na pozytywnych emocjach, które pozwalają wznieść się ponad codzienność i celebrować najlepsze momenty życia. Marzenia to nie wszystko, przekonaliśmy się o tym boleśnie w 2023 roku, gdy po tysiącach zorganizowanych koncertów i niezliczonych edycjach festiwali musieliśmy odwołać najważniejszą dla nas imprezę. Przez ostatni rok ciężko pracowaliśmy nad wskrzeszeniem naszego wspaniałego wydarzenia" - czytamy na stronie festiwalu.

Przyszłoroczna edycja (15-16 sierpnia 2025 r.) ma wyglądać tak jak pierwsza w 2019 r. - liczbę uczestników ograniczono do 20 tys. osób każdego dnia (5 tys. bezpłatnych wejściówek ma trafić do uczestników edycji 2023, którzy jeszcze nie otrzymali zwrotu pieniędzy za bilety). W 3-letnim planie odbudowy znalazły się pomysły na stopniowe zwiększanie frekwencji i rozbudowę festiwalu do czterech dni w 2027 r. Line-up na 2025 r. ma zostać ujawniony do końca tego roku, a budżet na program artystyczny ustalono na kwotę 6,5 mln zł.