FEST Festival 2020: Poznaliśmy pierwsze gwiazdy drugiej edycji

FEST Festival powraca z drugą edycją, która odbędzie się w dniach 13-15 sierpnia 2020 roku. Na scenie możemy spodziewać się światowych gwiazd.

James Bay zasłynął m.in. z przeboju "Hold Back The River" /Photoshot/REPORTER / East News

Pierwszym ogłoszonym artystą drugiego FEST Festivalu został James Bay - brytyjski wokalista i gitarzysta znany między innymi z przeboju "Hold Back The River". Nagrał dwa albumy studyjne, zdobył także nagrodę Brit Awards. Porusza się między takimi gatunkami muzycznymi jak rock, blues i folk.

Clip James Bay Hold Back The River

Reklama

Kolejnym zespołem na festiwalu będzie brytyjski, alternetywno-rockowy Nothing But Thieves. Nagrali dwa longplaye, a krytycy porównują ich m.in. do The Neighbourhood.

Trzecia gwiazda to Sigrid - zaledwie 23-letnia wokalistka z Norwegii, która debiutowała w 2013 roku. Uważa się ją za jedną z najbardziej obiecujących artystek młodego pokolenia. Wydała trzy oficjalne single, w tym przebój "Strangers". Na koncie ma także jeden album studyjny "Sucker Punch".

Nie zawiodą się również fani hip hopu. Na festiwalu pojawi się Denzel Curry - raper z Florydy. W 2016 roku amerykański magazyn XXL ogłosił go jednym z najciekawszych artystów młodej fali hip hopu. Nagrał cztery albumy studyjne.

Clip Nothing But Thieves Amsterdam

Ostatnią ogłoszoną do tej pory gwiazdą jest Ferdinand and Left Boy - austriacki raper, DJ i producent, który dotyka nie tylko rapu, ale również future popu, electro, dupstepu i drum and bass. Występ na FEST Festivalu będzie pierwszym jego koncertem w Polsce.

Clip Sigrid Strangers

Druga edycja FEST Festivalu odbędzie się w dniach 13-15 sierpnia 2020 roku w Parku Śląskim w Chorzowie.