Niezwykła trasa koncertowa, "Felicjan Andrzejczak Jolka, Jolka pamiętasz? To już 40 lat wielkiego przeboju!", wystartowała 7 sierpnia 2022 roku w Amfiteatrze im. Marka Grechuty w Świnoujściu. Na pierwszym koncercie do Andrzejczaka dołączyli goście specjalni, Kasia Kowalska, Urszula, Małgorzata Ostrowska i Andrzej Krzywy.

Felicjan Andrzejczak: Jolka, którą każdy pamięta Felicjan Andrzejczak jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych męskich głosów w Polsce, który niezmiennie od lat występuje na najważniejszych wydarzeniach medialnych w kraju, wykonując wielki przebój Budki Suflera, który zaśpiewał także w oryginalnej wersji, "Jolka, Jolka pamiętasz?". W 2022 roku wypada okrągły jubileusz przeboju - od premiery mija czterdzieści lat!

Felicjan Andrzejczak świętuje 40 lat "Jolka, Jolka pamiętasz?"

Felicjana Andrzejczak dobrał do niej grono najlepszych muzyków polskiej estrady oraz wielu topowych gości. Brzmienie instrumentalne, nowe aranżacje oraz wielkie sceniczne osobowości wraz z wciąż silnym głosem artysty zafunduje uczestnikom dawkę potężnej energii.

Podczas niezwykłych, zaplanowanych na ten rok koncertów jubileuszowych będzie można usłyszeć także inne utwory z repertuaru wokalisty, m.in.: "Czas Ołowiu", czy "Noc Komety". Niedawno, po 40 latach od premiery, powstał specjalny teledysk, który stał się prezentem urodzinowym dla wszystkich fanów, a także hołdem dla zmarłego przed dwoma laty twórcy muzyki do utworu, Romualda Lipko. Zobacz klip!

Felicjan Andrzejczak - kim jest?

Piosenki Felicjana Andrzejczaka w latach 80. plasowały się w czołówkach list przebojów. Mocny wokal i niezwykła interpretacja świadczyły o tym, że na muzycznej scenie nie pojawił się przypadkowo - miał naprawdę solidne przygotowanie!

Ukończył szkołę muzyczną w klasie skrzypiec oraz studiował na Wydziale Wychowania Muzycznego Studium Nauczycielskiego w Gorzowie Wielkopolskim. Soul i blues fascynowały go i inspirowały do dalszych poszukiwań. Wielkie wrażenie wywarł na nim Czesław Niemen - nie tylko znał jego piosenki, ale początkowo próbował śpiewać tak jak on. Jednak doskonale wiedział, że trzeba znaleźć swój sposób śpiewania i iść za swoją wrażliwością. Od początku bał się rutyny i estradowej sztampy.

W 1978 ukazał się jego jeden z największych przebojów "Peron łez". Ten utwór otworzył mu drogę do Koncertu Premier na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Otrzymane wyróżnienie sprawiło, że na stałe zagościł na zawodowej scenie. Pod koniec 1982 roku został zaproszony do współpracy z zespołem Budka Suflera.

To właśnie z Felicjanem Andrzejczak zespół Budka Suflera nagrał swój najsłynniejszy przebój "Jolka, Jolka pamiętasz", ale też inne ponadczasowe hity, jak "Czas ołowiu" i "Noc Komety". Tę ostatnią śpiewał wspólnie z Urszulą, która na koncercie inauguracyjnym trasy dołączyła do niego na scenie.

Pojawili się także inni artyści: Kasia Kowalska, Małgorzata Ostrowska i Andrzej Krzywy byli gośćmi specjalnymi w Świnoujściu.

"Pierwszy koncert był wielkim otwarciem, który dostarczył dla publiczności niesamowitych emocji, ale zapewniam, że każdy kolejny także będzie niezwykłym wydarzeniem dla uczestników tej wspaniałej trasy" - zapewnia Agnieszka Patalas, menedżerka Felicjana Andrzejczaka. "Koncerty na trasie zaplanowaliśmy głównie z cudownymi artystkami z Glam quartet, które znane są z występów z największymi gwiazdami polskiej estrady" - dodaje Patalas.

Felicjan Andrzejczak. Gdzie zagra koncerty w 2022?

Informacje o nowych datach trasy pojawiają się w mediach społecznościowych artysty. Na ten moment znamy już kilka terminów:

Felicjan Andrzejczak Trio: 27 sierpnia 2022 godz. 19.30; Dom Kultury w Powidzu

Felicjan Andrzejczak z Glam quartet: 30 września 2022 godz. 19.00; Teatr Miejski w Inowrocławiu

Felicjan Andrzejczak z Glam quartet: 14 października 2022 godz. 20.00; Luna Sala widowiskowa w Żarskim Centrum Kultury,

Felicjan Andrzejczak z Glam quartet: 15 października 2022r. godz. 18.00; Luna Sala widowiskowa w Żarskim Centrum Kultury,

Felicjan Andrzejczak z Glam quartet: 22 października 2022r. godz. 19.00; Ostrowskie Centrum Kultury

Felicjan Andrzejczak z Glam quartet: 23 października 2022 r. godz.19.00; Sala Koncertowa Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Felicjan Andrzejczak z Glam quartet: 5 listopada 2022r. godz. 19.00; Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu

Felicjan Andrzejczak z Glam quartet: 18 listopada 2022r. godz. 19.00; Teatr Adria w Bydgoszczy