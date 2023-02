Występem w hali COS Torwar w Warszawie grupa Fall Out Boy rozpocznie swoją europejską trasę koncertową. W ramach promocji pierwszej od pięciu lat płyty formacja zaprezentuje się 17 października w stolicy na pierwszym występie w naszym kraju w roli headlinera.

Przed główną gwiazdą zagra wymykająca się wszelkim klasyfikacjom PVRIS oraz uwielbiany przez polską publiczność nothing,nowhere.

Fall Out Boy zaczynał jako sensacja undergroundowej sceny hardcore, jednak zamiłowanie do nośnych melodii oraz inspiracje sceną emo błyskawicznie uczyniły z nich jedną z najpopularniejszych pop-punkowych formacji ostatnich 20 lat. Obecnie mogą pochwalić się milionami sprzedanych albumów oraz całym workiem multi-platynowych hitów.

Na czele grupy stoi wokalista Patrick Stump oraz uwielbiany przez tabloidy basista Pete Wentz (w latach 2008-2011 był mężem Ashlee Simpson; obecnie jego partnerką jest Meagan Camper, z którą ma dwójkę dzieci). Skład uzupełniają perkusista Andy Hurley i gitarzysta Joe Trohman. Tego ostatniego na koncertach będzie zastępował Ben Young, bo Trohman postanowił zrobić sobie przerwę od grania, by zadbać o swoje zdrowie psychiczne.

Fall Out Boy - nowa płyta w 2023 roku

Zapowiadany na 24 marca ósmy album "So Much (For) Stardust" jest swoistym powrotem do korzeni. Producentem został po raz kolejny Neal Avron, wcześniej współpracujący z grupą przy kultowych albumach "From Under the Cork Tree" (2005), “Infinity on High" oraz "Folie à Deux".

Bilety w cenie od 149 zł trafią do ogólnej sprzedaży 17 lutego o 10:00.

