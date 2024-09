Baby Lasagna, czyli Marko Purišić, to artysta, który podbił serca fanów na całym świecie podczas tegorocznej Eurowizji. Jego utwór "Rim Tim Tagi Dim" zdobył uznanie zarówno jurorów, jak i publiczności, co pozwoliło mu zająć drugie miejsce w finałowym konkursie. Teraz Baby Lasagna przybywa do Polski, aby zagrać dwa koncerty - we Wrocławiu i Warszawie. Fani w Polsce nie kryją ekscytacji, a bilety na oba wydarzenia wciąż są dostępne.