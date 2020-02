Epica i Apocalyptica na wspólnej trasie. Koncert w Polsce w 2020 r. [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Symfometalowa grupa Epica z Holandii oraz fińscy wiolonczeliści z zespołu Apocalyptica ruszą we wspólną trasę koncertową "The Epic Apocalypse Tour". 6 listopada wystąpią razem w klubie Progresja w Warszawie.

Simone Simons powraca z grupą Epica do Polski /Katja Ogrin/Redferns /Getty Images

Epica pracuje obecnie nad swoim nowym albumem, którego premiera planowana jest jeszcze w tym roku. Apocalyptica na początku 2020 r. wypuściła w pełni instrumentalną płytę "Cell-0".

Grupy razem wystąpią 6 listopada w warszawskim klubie Progresja. W roli supportu zaprezentuje się formacja Wheel, której debiutancki album "Moving Backwards" ukazał się w lutym 2019 r.

Bilety na koncert będą dostępne od najbliższego piątku (21 lutego) od godz. 10:00 w cenie 169 zł. W dniu imprezy kosztować będą 190 zł.

Już wydany w 2003 roku debiutancki album "The Phantom Agony" Epiki pokazał skalę możliwości grupy z Rotterdamu, która powstała rok wcześniej dzięki gitarzyście Markowi Jansenowi (eks-After Forever).

Epica nie uznaje granic, sięga zarówno po rozpoznane metalowe rejestry (thrash, black, death, djent, power, folk, gothic, symphonic i groove metal), jak i po zupełnie nieoczywiste inspiracje lokalnymi i często zapomnianymi tradycjami (muzyka arabska, celtycka, chińska, czy też mająca korzenie w kulturze Majów). Podobnie nieoczywiste jest instrumentarium (Epica nie unika współpracy z chórami i orkiestrami symfonicznymi) i teksty na przeróżne tematy - rozważania bardzo osobiste sąsiadują z celnymi uwagami na temat duchowości, czy też współczesnej globalnej polityki.

Grupa nagrała dotąd siedem albumów studyjnych i aż trzy koncertowe, a jej skład od bardzo wielu lat nie uległ żadnym zmianom. U boku Jensena występują wokalistka Simone Simons, klawiszowiec Coen Janssen, perkusista Ariën Van Weesenbeek, drugi gitarzysta Isaac Delahaye i basista Rob Van Der Loo.

Apocalyptica zdobyła sławę jako nowatorski kwartet wiolonczelowy grający własne wersje utworów zespołu Metallica (płyta "Plays Metallica by Four Cellos" z 1996 r.).



W następnych latach grupa systematycznie poszerzała spektrum swojej twórczości. Na przykład album "7th Symphony" zawierał już własne kompozycje, sięgające do poetyki muzyki symfonicznej.Na innych płytach Apocalyptiki śpiewało gościnnie wielu znakomitych wokalistów i pojawiały się covery innych gwiazd heavy metalu.

Po pięciu latach zespół właśnie wydał nowy album "Cell-0", zapowiadany jako powrót do korzeni i pierwszy od prawie dwóch dekad czysto instrumentalny materiał.

Zespół tworzą dziś czterej stali członkowie: trzej wiolonczeliści, absolwenci Sibelius-Akatemia w Helsinkach: Eicca Toppinen (od 1993), Paavo Lötjönen (od 1993) i Perttu Kivilaakso (od 1995) oraz perkusista Mikko Sirén (od 2003). W latach 2014-2016 Apocalyptica współpracowała z byłym wokalistą formacji Scars on Broadway - Frankym Perezem, który pełnił funkcję muzyka sesyjnego i koncertowego.

Mający za siedzibę Helsinki zespół Wheel to kolejny obok Hexvessel przykład na udaną muzyczną kolaborację skandynawsko-brytyjską. Grupa powstała w stolicy Finlandii w 2015 roku, a odpowiedzialni za to byli Brytyjczyk James Lascelles (wokal, gitara) i trzech przedstawicieli Krainy Tysiąca Jezior - Saku Mattila, Mikko Määttä i Santeri Saksala. Krótko potem panowie nagrali trzyutworową EP-kę, którą nazwali "The Path EP". Materiał ukazał się w 2017 roku i słychać na nim, że kwartet przykłada wielką wagę do brzmienia, aranżacji oraz smaczków, nietypowych podziałów, polirytmicznych struktur. Najważniejsze było jednak to, że wszelkie zawiłości studyjne, potrafią świetnie oddać podczas występów na żywo.

Obecne wcielenie Wheel tworzą trzej oryginalni członkowie (James, Mikko i Santeri) oraz gitarzysta solowy Roni Seppänen. W takiej konfiguracji ukazał się pełnowymiarowy debiut "Moving Backwards" (2019). Recenzenci w przeważającej mierze byli zgodni - to fascynujący, pozytywnie zaskakujący na każdym kroku album. Do tego pełen ważnych treści w tekstach, chociażby koszmaru, jaki przeżywali uchodźcy uciekający z Syrii (singel "Please"), cenzury, fake newsów, kontroli umysłów.