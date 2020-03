Enter Shikari na dwóch koncertach w Polsce [DATY, MIEJSCA, BILETY]

Brytyjski zespół Enter Shikari ogłosił harmonogram trasy europejskiej. Wśród lokalizacji znalazły się również dwa polskie miasta - Warszawa i Kraków.

Enter Shikari zagrają dwa koncerty w Polsce /Andrew Benge/Redferns /Getty Images

Zespół zaprezentował również nową piosenkę.



Reklama

Po światowej premierze w niedzielnym programie Daniela P Cartera "One Rock Show" w BBC Radio, Enter Shikari wypuścili utwór "T.I.N.A.". Piosenka ukaże się na najnowszym albumie zespołu "Nothing Is True & Everything Is Possible".

Premiera płyty zaplanowana jest na na 17 kwietnia 2020.



Enter Shikari ogłosił obszerną trasę koncertową po miastach Wielkiej Brytanii i Europy. Koncerty mają odbyć się jesienią i zimą 2020 roku. Będzie to pierwsza tak duża trasa od czasów "Stop The Clocks", która trwała od grudnia 2018 r. do kwietnia 2019 r.

Wideo Enter Shikari - T.I.N.A

Świadomy tego, że jest to dziwny czas na ogłaszanie koncertów, lider Rou Reynolds skomentował decyzję zespołu: "Wydaje się, że jest to dziwny moment na ogłaszanie trasy, ale ta cała machina była już w ruchu, zanim wszystkie ostatnie wydarzenia się eskalowały i teraz każdy z nas potrzebuje czegoś, na co będzie czekał. Tak więc pod koniec tego roku, mając nadzieję na powrót do pewnego stopnia normalności, w końcu będziemy właściwie świętować nasz nowy album i zaprezentujemy ten materiał na żywo" - wytłumaczył.

Enter Shikari pojawią się w Polsce na dwóch koncertach: w warszawskim Palladium (21 października) i w klubie Kwadrat w Krakowie (22 października). Bilety w ogólnej sprzedaży będą dostępne od piątku, 27 marca, od godziny 10.