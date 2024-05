Enea Edison Festival 2024 zamyka line-up! Nie brakuje zaskoczeń

"Dwa dni muzyki, 14 koncertów, 2 sceny, Strefa Rodzinna, specjalne strefy sponsorów i partnerów oraz bliskość jeziora to gwarancja doskonale spędzonego weekendu. To wszystko w pierwszy weekend lipca zaledwie 10 kilometrów od Poznania.

Od lat festiwal dostarcza mieszanki dźwięków, możliwości zabawy przy przebojach największych gwiazd polskiej sceny muzycznej oraz okazji do odkrycia młodych twórców, którzy z czasem stają się headlinerami największych festiwali" - zachęcają organizatorzy.

Enea Edison Festival z ostatnim ogłoszeniem

Do line-upu festiwalu dołączyła m.in. Majka Jeżowska, która ma fanów i w młodszym, i starszym pokoleniu. "Obdarzona ciepłym głosem i niezwykłym temperamentem estradowym artystka, której charyzma na scenie sprawia, że jest znakomitą showmanką zaprasza w sentymentalną, pełną energii podróż" - czytamy w zapowiedzi. Artystka zagra 5 lipca.

Tego samego dnia na scenie pojawi się również Paula Biskup, której utwór "Nie szkodzi" nagrany razem z Piotrem Odoszewskim w zaledwie dwa miesiące od premiery odnotował blisko 6 milionów odtworzeń w serwisie Spotify.

W sobotę, 6 lipca, zagra Bitamina, zespół uwielbiany przez stałych bywalców festiwalu. Grupa zagra materiał z albumu "Kawalerka". Uczestnicy usłyszą również Rubsena, który obecnie przygotowuje się do wydania nowego studyjnego albumu, promowanego przez singel "To nie efekt placebo". Sobota będzie również okazją do zanurzenia się w elektroniczno-popowe dźwięki Nity. "Młoda artystka nie boi się eksperymentować i poszukiwać wyjątkowych, unikalnych brzmień. W swoich tekstach ironicznie traktuje społeczne stereotypy, wykorzystując przy tym autoironię do opisywania własnych niedoskonałości" - piszą organizatorzy.

"Gitary, piosenki, oldschool i doskonałe poczucie humoru" - tak z kolei można opisać kolejnego wykonawcę, czyli Jacko Brango. Jego singlowe "Endorfiny" dodają energii, o czym przekonają się uczestnicy sobotniego koncertu.

Kto jeszcze zagra na Enea Edison Festival?

Przypominamy, że obok artystów zapowiedzianych w ostatniej ogłoszeniu zagrają też Daria Zawiałow, czyli najpopularniejsza obecnie dziewczyna pop w Polsce, Mrozu, który świętuje w tym roku 15-lecie na scenie, legenda krajowej sceny muzycznej Edyta Bartosiewicz oraz posiadaczka jednego z najczulszych głosów, Natalia Przybysz.

Oprócz nich w line-upie znaleźli się również Natalia Szroeder, Dawid Tyszkowski, Kathia oraz Maks Łapiński.