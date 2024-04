Dwunasta odsłona Materiafest odbędzie się u stóp wieży Bismarcka w Szczecinku na zakończenie wakacji, czyli w piątek i sobotę (30 i 31 sierpnia).

Znamy już szczegółowy line-up wydarzenia - głównymi gwiazdami będą brytyjskie legendy ekstremy: Carcass i Napalm Death.

"Zapraszamy do tańca pod Tower Stage" - zachęcają organizatorzy.

Dotychczasowy dorobek pochodzącego z Liverpoolu Carcass zamyka wydany w 2021 r. album "Torn Arteries". Gitarzysta Bill Steer łączy obie gwiazdy Materiafest - w składzie Napalm Death występował w latach 1987-1989. Oba zespoły często też koncertowały razem.

Napalm Death we wrześniu 2020 r. wydał swój 16. album studyjny - "Throes of Joy in the Jaws of Defeatism".

Materiafest 2024 - kto jeszcze zagra?

Skład festiwalu uzupełniają Me And That Man (rock'n'rollowy projekt Nergala z Behemoth), Hypno5e, Furia, Sick Saints, Back Hand Slap, Fleshcold (piątek) oraz Born Of Osiris, Ghostbusters, TheMateria, Belzebong, Heresy Denied, Serpents (sobota).



