Amerykanie funkcjonują na scenie już blisko 40 lat. W dorobku mają setki zagranych koncertów, ponad 15 milionów sprzedanych płyt, dwie nominacje do nagrody Grammy i występy na praktycznie wszystkich czołowych festiwalach.

John Petrucci (gitara) i John Myung (bas) raczej nie spodziewali się tak pokaźnej listy osiągnięć, kiedy zakładali zespół w 1985 roku razem z perkusistą Mike'em Portnoyem.

"Po prostu uwielbiamy grać na naszych instrumentach. To nigdy nie znika. Uwielbiam być kreatywny, pisać i ćwiczyć tę część mojego umysłu. Udawało nam się to robić od dawna i nie bierzemy tego za pewnik. Ilekroć się spotykamy, wiemy, że nie możemy zawieść siebie ani naszych fanów, więc staramy się jeszcze bardziej. Nikt nie jest znużony. Nikt nie jest tym zmęczony. W studiu dzielimy ból, śmiech i entuzjazm. Jesteśmy wszyscy zgodni i to pozwala nam iść naprzód" - mówi John Petrucci.

Clip Dream Theater Transcending Time

"Podchodzimy do każdego albumu, jakby to był nasz pierwszy. To była świetna jazda, ale nie zamierzamy się zatrzymać. Ci goście to moi bracia. Przeszliśmy przez wzloty, upadki i wszystko pomiędzy. Umiejętność wspólnego doświadczania tego jest nie do opisania" - dodaje wokalista James LaBrie.

W październiku 2021 r. Dream Theater wypuścił swój 15. studyjny album "A View From The Top Of The World". Skład grupy uzupełniają Jordan Rudess (instrumenty klawiszowe) i Mike Mangini (perkusja), który w 2011 r. zastąpił Portnoya.



Dream Theater: Koncert w Warszawie. Kiedy bilety trafią do sprzedaży?

Otwarta sprzedaż we wszystkich bileteriach rozpocznie się 11 listopada o godz. 10:00. Ruszyła już ekskluzywna przedsprzedaż Empik Premium/Empik Bilety/Going.