Doro: Koncert w Polsce w 2020 r. [DATA, BILETY, MIEJSCE]

Nazywana "królową" niemieckiego heavy metalu i hard rocka wokalistka Doro kolejny raz zagości w Polsce.

Koncert odbędzie się 18 listopada 2020 roku w warszawskim klubie Proxima.

Wokalistka będzie promować swój najnowszy longplay "Forever Warriors, Forever United". Dwupłytowy album zawiera aż 25 nagrań. Obok autorskich kompozycji na płycie znalazły się także utwory z repertuaru Motorhead i Whitesnake.



Doro Pesch uznawana jest za kobietę-symbol na scenie hard rocka. 55-letnia obecnie wokalistka sławę zdobyła stojąc na czele formacji Warlock.

W związku z prawnymi zawirowaniami związanymi z nazwą grupy, Doro pod koniec lat 80. zdecydowała się występować pod szyldem Doro.



