W ramach "Polish Chapter September Tour '24" do Polski powróci Doogie White, uznawany za jeden z najlepszych głosów w historii hard rocka. Pochodzący ze Szkocji 64-letni wokalista ma na koncie współpracę z takimi legendami, jak m.in. Rainbow (u boku gitarzysty Ritchiego Blackmore'a nagrał płytę "Stranger In Us All", promowaną kilkuletnią trasą koncertową), wirtuoz gitary Yngwie Malmsteen i jego Rising Force, Michael Schenker's Temple Of Rock (gitarzysta znany z m.in. Scorpions i UFO).

Koncertował również z grającym na instrumentach klawiszowych w Deep Purple Jonem Lordem (wykonywał partie wokalne podczas koncertów z serii "Concerto for Group and Orchestra").

Występował także w takich zespołach, jak m.in. La Paz, Praying Mantis, Tank, Cornerstone i Alcatrazz. Dobrze znają go też polscy fani hard rocka - wziął udział w nagraniu płyty "Kill The King" międzynarodowego projektu WAMI (Doogie White, perkusista Vinnie Appice, basista Marco Mendoza i polski gitarzysta Iggy Gwadera) oraz gościnnie wsparł grupę Kruk.

W 2020 roku nagrał z polskim gitarzystą Bartoszem "Bratkiem" Wójcikiem utwory "The Machine" oraz "All I've Known", które znalazły się na albumie solowym "Bratka" ("The Book Of Life"). Wspomniany gitarzysta jest członkiem Polish Chapter, który pod szyldem White Noise wspierać będzie Doogiego White'a na trasie w naszym kraju. Skład uzupełniają Karol Wójcik (bas) i Kamil Bagiński (perkusja).

Doogie White's White Noise - szczegóły trasy koncertowej "Polish Chapter September Tour '24":

19.09 - Kraków, HYPE PARK

20.09 - Jaworki, Muzyczna Owczarnia

21.09 - Jaworki, Muzyczna Owczarnia

23.09 - Toruń, Hard Rock Pub Pamela - Hrp Pamela

24.09 - Warszawa, VooDoo Club

25.09 - Lublin, Centrum Spotkania Kultur

27.09 - Krosno, Rock Klub Iron

28.09 - Wrocław, Stary Klasztor

29.09 - Skarżysko Kamienna, Semafor

30.09 - Chorzów, Leśniczówka Rock'n'Roll Cafe.