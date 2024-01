"Jazzowa cudotwórczyni z Kanady i laureatka dwóch statuetek Grammy ponownie wystąpi w Krakowie i w Sopocie. Jej kojący jazz idealnie sprawdzi się na początek lata" - czytamy w ogłoszeniu.

W sprzedaży są ostatnie bilety na koncert Diany Krall w ICE Kraków (30 czerwca). Ogłoszono drugi występ, który odbędzie się 1 lipca w Operze Leśnej w Sopocie. Wejściówki na koncert w Sopocie trafią do sprzedaży 1 lutego o godz. 10.



Diana Krall - życie i twórczość

Wokalistka i pianistka urzeka słuchaczy swoim głosem już ponad 25 lat. Pierwsze wielkie sukcesy odniosła w latach 90., a jej płyty regularnie pokrywały się wtedy złotem i platyną. Największą sławę przyniósł jej album "When I Look in Your Eyes" z 1999 roku, który aż 52 tygodnie spędził na szczycie jazzowego notowania Billboardu i przyniósł Dianie Krall aż dwie nagrody Grammy.



Clip Diana Krall Autumn In New York

Krall urodziła się i dorastała w kanadyjskiej prowincji Brytyjska Kolumbia, położonej w zachodniej części Kanady. Jej rodzinnym miastem jest Nanaimo, które znajduje się niedaleko od Vancouver. Wprawdzie rodzice nie wykonywali muzycznych zawodów (mama była nauczycielką, ojciec księgowym), ale muzyka była im bliska, więc posłali córkę na lekcje gry na pianinie, gdy skończyła 4 lata. Szybko okazało się, że Diana ma ogromny talent.

Miłością do muzyki z lat 20. i 30. zaraził Krall ojciec. Dzięki niemu pokochała takich artystów jak Fats Waller, James P. Johnson czy Earl Hines. Jak mówiła po latach, tata posiadał prawdopodobnie wszystkie nagrania Fatsa Wallera. Córka z kolei próbowała z czasem je opanować. W wieku 15 lat Diana po szkole często grywała w lokalnych restauracjach i barach, między innymi właśnie kompozycje Wallera. Wkrótce otrzymała stypendium na prestiżowej uczelni muzycznej Berklee College of Music w Bostonie.

Na wschodzie Stanów Zjednoczonych Diana Krall spędziła dwa lata, a potem przeprowadziła się do Los Angeles. Właśnie w Mieście Aniołów poznała wybitnych jazzmanów Johna Claytona, Jimmy'ego Rowlesa i Raya Browna, który był jej mentorem, a potem zagrał na jej drugim albumie "Only Trust Your Heart".

Album ten okazał się ważnym krokiem w karierze Kanadyjki, ponieważ zapoczątkował jej znajomość z legendarnym producentem Tommym LiPumą, który w portfolio miał takie sławy jak Barbra Streisand czy George Benson. Laureat pięciu nagród Grammy produkował następnie większość albumów Diany.

Prywatnie jest żoną gwiazdy rocka Elvisa Costello. Ma z nim dwóch bliźniaków urodzonych w 2006 roku w Nowym Jorku.