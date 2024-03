Modern Talking jest jednym z najbardziej znanych europejskich zespołów lat 80. Wylansowali wiele przebojów, w tym najważniejsze jak "You’re My Heart, You’re My Soul", "Brother Louie", "Cheri Cheri Lady" czy "You Can Win If You Want".

Już 2 grudnia 2024 roku założyciel zespołu i autor hitów Dieter Bohlen przyjedzie do Warszawy, by świętować 40-lecie legendarnego zespołu.

Dieter Bohlen (Modern Talking) - koncert w Polsce 2024. Bilety

Modern Talking był zespołem, który w latach 80. królował na dyskotekowych parkietach, a ich przeboje plasowały się na najwyższych miejscach list przebojów. Współtworzący grupę Thomas Anders znany był z bardzo charakterystycznej wysokiej barwy głosu, w dużej mierze dzięki temu zespół stał się sławny. Jednak za tym sukcesem kryło się coś więcej niż ciekawy wokal - równie ważne były kultowe teksty tworzone przez wokalistę i gitarzystę Dietera Bohlena.

Bohlen w trakcie swojej wieloletniej kariery współpracował także m.in. z Engelbertem Humperdinckiem, Bonnie Tyler czy grupą Smokie.

W trakcie koncertu nie zabraknie ukochanej przez Polaków muzyki, a także anegdot na temat powstawania hitów. "Moi fani towarzyszą mi przez całą karierę, więc oczywistym jest, że z zespołem zrobimy wszystko, żeby przeżyć z nimi niezapomniany wieczór" - mówi artysta, który już teraz ogromnie cieszy się na spotkanie z polską publicznością.

Przedsprzedaż biletów rozpocznie się w czwartek, 21 marca o godzinie 10:00 na stronie organizatora, Winiary Bookings. Wejściówki będą dostępne od 189 złotych.

Gwiazdor Modern Talking przyjedzie do Polski. Kim jest gwiazdor Dieter Bohlen?

Dieter Bohlen to niemiecki muzyk, kompozytor, wokalista i producent muzyczny, znany przede wszystkim jako założyciel grupy Modern Talking, 7 lutego 2024 roku obchodził swoje 70. urodziny.

Bohlen jest autorem wszystkich najbardziej znanych przebojów, które podbiły serca słuchaczy w całej Europie. Utwory takie "You're My Heart, You're My Soul", "Atlantis Is Calling (S.O.S. For Love)", "You Can Win If You Want" oraz "Cheri Cheri Lady" dzięki internetowi zyskały drugie życie, a nieśmiertelne "jo ma ha, jo ma so" można śmiało uznać za najbardziej rozpoznawany wers zespołu w naszym kraju.

W latach 80. panowie z Modern Talking uchodzili za ikony stylu - długie włosy obu muzyków, obcisłe spodnie, ortalionowe kurtki i skąpe koszulki tworzyły efekt doskonały. Bohlen niemal zawsze występował w reklamującym jakąś znaną firmę odzieżową dresie. Towarzyszył mu rozbrajający uśmiech, z którym z zaangażowaniem grał na gitarze.

W 1987 roku grupa zawiesiła swoją działalność aż na 11 lat. Obydwaj panowie rozpoczęli solowe kariery. Dieter założył prowizoryczne studio w domu, gdzie mógł rozwijać się jako producent, a także zająć się założonym jeszcze w okresie działalności Modern Talking, zespołem Blue System.

W 1998 roku odbyła się reaktywacja kultowego zespołu. Czasy były już inne, a więc nie mogło obyć się bez poważnych zmian w samym zespole. Formacja odeszła od kolorowych ciuchów i postawiła na czarne spodnie, koszule oraz skórzane płaszcze. Ewolucji uległa również muzyka grupy. Koniec lat 90. to dominacja eurodance'u. Modern Talking musiało się więc dostosować.

Zdjęcie Thomas Anders i Dieter Bohlen w 2000 roku / XAMAX\ullstein bild / Getty Images

Po kolejnych sześciu albumach panowie znów się rozstali w 2003 roku, tym razem na stałe. Powodem były nieporozumienia i trudności w dogadywaniu się. Kiedy w 2003 roku Bohlen pojechał w trasę koncertową z finalistami talent show, którego był jurorem, Anders występował na scenach w Ameryce z repertuarem Modern Talking. Bohlen oczywiście zaczął upominać się o profity płynące z występów pod szyldem zespołu, co stało się przyczyną nieporozumień.

21 czerwca 2003 r. grupa zagrała pożegnalny koncert w Berlinie.

Po ostatecznym rozpadzie Modern Talking Dieter Bohlen zajął się komponowaniem i produkcją piosenek. Zasiadał też w jury popularnego talent show - w niemieckiej edycji "Mam talent". W 2006 roku telewizja RTL zdecydowała się na emisję kreskówki opartej na biografii Dietera o tytule "Dieter - Der Film".

Dieter Bohlen był trzykrotnie żonaty. Z drugą żoną Veroną Pooth rozwiódł się zaledwie po miesiącu (1996). Z kolei jego trzecia żona Estefania Kuester (2001-2006) była od niego 25 lat młodsza. Od 2006 r. jest w związku z Fatmą Cariną Walz, z którą ma dwójkę dzieci. W sumie Dieter Bohlen doczekał się szóstki potomstwa.