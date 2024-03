Deep Purple po ponad rocznej przerwie powróci do Polski. Koncert odbędzie się 17 października 2024 roku w katowickim Spodku. Występ w ramach trasy pod znaczącą nazwą "1 More Time" ("Jeszcze jeden raz") uświetni również słynny amerykański band Jefferson Starship.

Deep Purple to żywa legenda muzyki rockowej. Ciągle w ruchu, od 1968 roku. Mają w dorobku pomnikowe albumy, m.in. "In Rock", "Machine Head", "Burn", "Perfect Strangers" czy "Made In Japan", jedną z najlepszych płyt koncertowych w historii gatunku - których łączny nakład dawno przekroczył 100 milionów egzemplarzy.

Od kilku dekad regularnie występują także nad Wisłą, a wierni fani zawsze witają ich z otwartymi ramionami. Grupa w ostatniej dekadzie wydała trzy albumy - "NOW What?!", "inFinite" i "Whoosh!" - które dowiodły, że kreatywnie są tak samo silni, jak przed laty.

Deep Purple podczas Hard Rock Heroes Festival 2023 w Krakowie - zobacz zdjęcia 1 / 10 Roger Glover, Ian Gillan i Simon McBride (Deep Purple) Źródło: INTERIA.PL Autor: Robert Wilk

Nawet odejście Steve'a Morse'a, który w 2022 roku opuścił Deep Purple z przyczyn osobistych, nie zatrzymało triumfalnego pochodu grupy przez sceny świata. Wręcz przeciwnie, wirtuozerskie umiejętności i witalność Simona McBride’a dodały energii całemu zespołowi i zaraziły entuzjazmem fanów.

Gościem specjalnym Deep Purple w Katowicach będzie kultowy amerykański zespół Jefferson Starship.

Powstał w 1974 r. na gruzach legendarnego, psychodelicznego Jefferson Airplane, by zdefiniować brzmienie kalifornijskiej sceny tamtych czasów. Wczesne albumy Jefferson Starship - choćby "Dragon Fly" i "Red Octopus" - to dziś absolutna klasyka, ale zespół wciąż tworzy znakomitą muzykę. Dowodem płyta "Mother of the Sun", wydana w 2020 r., podsumowana przez jednego z krytyków: "genialna porcja amerykańskiego stadionowego rocka".

Deep Purple i Jefferson Starship w Polsce w 2024 roku. Jakie ceny biletów?

Bilety na koncert Deep Purple i Jefferson Starship dostępne będą od piątku, 22 marca od godziny 11:00. Wejściówka na płytę kosztuje 299 zł.

Ceny pozostałych biletów:

Loża - 449 złotych

VIP Meet & Greet - 200 $ (ok. 800 zł)

Miejsca siedzące, sektory A - 369 zł

Miejsca siedzące, sektory B - 329 zł

Miejsca siedzące, sektory C - 269 zł

Organizatorem wydarzenia jest Mystic Coalition, czyli twórca popularnego Mystic Festival. W jego skład wchodzą Knock Out Productions, Mystic Production i B90.