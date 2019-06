Diana Krall po raz pierwszy w Krakowie. Godzinowa rozpiska koncertu

W piątek (28 czerwca) w Tauron Arenie Kraków swoje największe przeboje zaprezentuje kanadyjska pianistka i wokalistka jazzowa Diana Krall.

Diana Krall wystąpi w Krakowie /Michael Tran/FilmMagic /Getty Images

Diana Krall wystąpi w Krakowie prezentując przekrojowy repertuar uwzględniający jej najważniejsze utwory i największe przeboje. Akompaniować jej będą niezwykle cenieni muzycy.

Na kontrabasie zagra siedmiokrotny zdobywca Grammy, który współpracował z m.in. Paulem McCartneym, Stingiem, Chrisem Botti czy Pharaohem Sandersem - Robert Hurst.

Za perkusją zasiądzie, podopieczny legendarnego Raya Browna, znany ze współpracy z Oscarem Petersonem, Miltem Jacksonem, Donaldem Byrdem, a także Kanye Westem, Commonem czy Paulem McCartneyem i wieloma innymi muzykami - Karriem Riggins.

Gościem specjalnym koncertu będzie natomiast zdobywca Grammy, mający na koncie współpracę z Lonnie Smithem, Johnem Scotfieldem, nauczyciel Jeffa Coffina - Joe Lovano.

Dodatkowo na gitarze zagra Marc Ribot, który szerszej publiczności dał się poznać dzięki współpracy z Tomem Waitsem. W ciągu czterdziestoletniej kariery wydał ponad 20 albumów sygnowanych swoich nazwiskiem i udzielił się na niezliczonej ilości płyt takich artystów jak wspomniany wcześniej Tom Waits, Robert Plant, Elton John, Norah Jones, The Black Keys czy John Zorn.

Wokalistka i pianistka urzeka słuchaczy swoim głosem już ponad 25 lat. Pierwsze wielkie sukcesy odniosła w latach 90., a jej płyty regularnie pokrywały się wtedy złotem i platyną. Największą sławę przyniósł jej album "When I Look in Your Eyes" z 1999 roku, który aż 52 tygodnie spędził na szczycie jazzowego notowania Billboardu i przyniósł Dianie aż dwie nagrody Grammy.



W nowym tysiącleciu artystka nie spoczęła na laurach stale nagrywając i koncertując. Ostatnia jej płyta, nagrana z Tonym Bennettem, zatytułowana "Love Is Here To Stay" z piosenkami George'a i Iry Gershwinów, ukazała się w 2018 r. i zajęła pierwsze miejsce na liście Top Jazz Albums Billboardu.

W trakcie swoich tras koncertowych Diana Krall nie omijała Polski, a każdy jej koncert był niezwykle ciepło przyjmowany przez publiczność ceniącą sobie jej bogaty dorobek. Dotychczas Krall w naszym kraju występowała m.in. w Sali Kongresowej w Warszawie (listopad 2009, listopad 2012), hali Sportowo-Widowiskowej Gdynia (listopad 2012), Hali Stulecia we Wrocławiu (listopad 2009), hali Orbita we Wrocławiu (listopad 2012) i po raz ostatni na Torwarze w Warszawie (październik 2015).



Krall urodziła się i dorastała w kanadyjskiej prowincji Brytyjska Kolumbia, położonej w zachodniej części Kanady. Jej rodzinnym miastem jest Nanaimo, które znajduje się niedaleko od Vancouver. Wprawdzie rodzice nie wykonywali muzycznych zawodów (mama była nauczycielką, ojciec księgowym), ale muzyka była im bliska, więc posłali córkę na lekcje gry na pianinie, gdy skończyła 4 lata. Szybko okazało się, że Diana ma ogromny talent.

Miłością do muzyki z lat 20. i 30. zaraził Krall ojciec. Dzięki niemu pokochała takich artystów jak Fats Waller, James P. Johnson czy Earl Hines. Jak mówiła po latach, tata posiadał prawdopodobnie wszystkie nagrania Fatsa Wallera. Córka z kolei próbowała z czasem je opanować. W wieku 15 lat Diana po szkole często grywała w lokalnych restauracjach i barach, między innymi właśnie kompozycje Wallera. Wkrótce otrzymała stypendium na prestiżowej uczelni muzycznej Berklee College of Music w Bostonie.

Na wschodzie Stanów Zjednoczonych Diana Krall spędziła dwa lata, a potem przeprowadziła się do Los Angeles. Właśnie w Mieście Aniołów poznała wybitnych jazzmanów Johna Claytona, Jimmy'ego Rowlesa i Raya Browna, który był jej mentorem, a potem zagrał na jej drugim albumie "Only Trust Your Heart".

Album ten okazał się ważnym krokiem w karierze Kanadyjki, ponieważ zapoczątkował jej znajomość z legendarnym producentem Tommym LiPumą, który w portfolio miał takie sławy jak Barbra Streisand czy George Benson. Laureat pięciu nagród Grammy produkował następnie większość albumów Diany.

Prywatnie jest żoną gwiazdy rocka Elvisa Costello. Ma z nim dwóch bliźniaków urodzonych w 2006 roku w Nowym Jorku.

Wejście do Tauron Areny Kraków będzie się odbywało wejściem nr 1 oraz nr 2.

Zejście na płytę będzie odbywać się z poziomu A schodami z holu głównego, wejściami A1, A2, A4, A5, A6, A7, A9, A10.



Czasówka koncertu:

18:30 - otwarcie drzwi

20:00 - Diana Krall.

Bilety na koncert będzie można jeszcze zakupić w kasie nr 1 (przy wejściu nr 1) od 18:00.