Jak już informowaliśmy, Depeche Mode na dwóch polskich koncertach promować będzie najnowszy album "Memento Mori" ( posłuchaj! ). To pierwszy album nagrany bez zmarłego wieloletniego członka Andy'ego Fletchera.

2 sierpnia grupa zaprezentuje się na PGE Narodowym w Warszawie, a dwa dni później w Tauron Arenie Kraków. Na obu koncertach Brytyjczyków w roli specjalnych gości poprzedzać będzie Hope.

Depeche Mode w Warszawie - rozpiska godzinowa:

17:00 - otwarcie bram

19:45 - Hope

20:45 - Depeche Mode.

W związku z przechodzącym nad Polską deszczem wielu fanów zastanawia się, czy ewentualne opady nie zakłócą koncertu. W dniu wydarzenia dach będzie otwarty, tzn. będzie widać niebo. Prognozy pogody na środę są dobre.

Dodajmy, że Dave Gahan i Martin Gore powrócą do Polski na początku 2024 r. - 27 i 29 lutego wystąpią w Atlas Arenie w Łodzi.

"Memento Mori" to pierwszy album Depeche Mode od 6 lat

"Rozpoczęliśmy pracę nad tym projektem na początku pandemii, a jego tematyka była bezpośrednio inspirowana tamtym czasem. Po odejściu Fletcha postanowiliśmy kontynuować, ponieważ jesteśmy pewni, że tego właśnie by chciał, a projekt nabrał jeszcze większego znaczenia" - mówił Martin Gore.



Memento Mori Tour to 19. trasa koncertowa Depeche Mode i jednocześnie ich pierwsza od ponad pięciu lat. Ostatnia trasa zespołu, 2017-2018 Global Spirit Tour, była najdłuższą z dotychczasowych i jedną z najlepiej zarabiających tras. Zespół zagrał dla ponad 3 milionów fanów podczas 130 koncertów w całej Europie i Ameryce Północnej.

Kim był Andy Fletcher (Depeche Mode)?

Andy Fletcher był aktywny zawodowo od 1977 roku. Wtedy też założył ze szkolnym kolegą, Vince Clarkiem grupę No Romance. Trzy lata później poznał Martina Gore, który dołączył do zespołu - przemianowano je na trio Composition of Sound. Następnie dołączył do nich Dave Gahan, za którego sugestią przyjęli nazwę Depeche Mode. Pod koniec 1981 roku, krótko po wydaniu debiutanckiej płyty "Speak & Spell" Clarke opuścił kolegów.

Kolejna płyta była niemal w całości dziełem kompozytorskim Martina Gore. W 1982 roku dołączył do nich Alan Wilder - odtąd Depeche Mode działało jako kwartet aż do 1995 roku. Zespół oficjalnie występował później jako trio.

Andy Fletcher: Moją rolą jest stać z tyłu

Często zwracano uwagę na to, że Fletcher posiadał niezwykłą umiejętność łagodzenia sporów w zespole - był łącznikiem między Gahanem a Gorem.

Andy Fletcher: Branża muzyczna żegna legendę Depeche Mode

W Polsce grupa Depeche Mode cieszy się niezwykłą popularnością od niemal samego początku istnienia - po raz pierwszy zagrali w naszym kraju 30 lipca 1985 roku. Był to początek subkultury depeszowców nad Wisłą. W ciągu 40 lat kariery powracali do nas wielokrotnie, ostatnio w 2018 roku.