Dawid Podsiadło w tym roku dał trzy wyjątkowe koncerty na stadionach, gdzie oklaskiwało go za każdym razem kilkadziesiąt tysięcy fanów.

W ramach podsumowania mijających 12 miesięcy wokalista nie mógł też zapomnieć o nowej płycie "Lata dwudzieste" i trasie, która kończy się w tym tygodniu trzema koncertami w Warszawie.

"Przyszły rok to przede wszystkim PGE Narodowy w 360 stopniach, więc zabawa 'na okrągło'.. Ale zaczęliśmy też tęsknić za bardziej kameralnymi spotkaniami, wiecie, że ukochaliśmy straszliwie Leśną Muzykę i chcielibyśmy wrócić do Was w podobnym wydaniu. Na siedząco, bardziej intymnie. Bardziej akustycznie niż skacząc" - napisał Podsiadło.

Reklama

"Niewielka niespodziankowa trasa" została nazwana "Przed i Po Tour" - pierwszy koncert odbędzie się 10 marca 2023 r. w ICE w Krakowie.

Instagram Post Rozwiń

Dawid Podsiadło - daty koncertów "Przed i Po Tour". Kiedy rusza sprzedaż biletów?

10.03.2023 - Kraków, ICE

18.03.2023 - Wrocław, Narodowe Forum Muzyki

30.03.2023 - Lublin, Centrum Spotkania Kultur

15.04.2023 - Zabrze, Dom Muzyki i Tańca

20.04.2023 - Toruń, CKK Jordanki

24.04.2023 - Częstochowa, Filharmonia Częstochowska

1.05.2023 - Katowice, NOSPR

8.05.2023 - Łódź, Wytwórnia

17.05.2023 - Bielsko-Biała, Cavatina Hall

26.05.2023 - Poznań, Sala Ziemi MTP

9.06.2023 - Sopot, Opera Leśna

10.06.2023 - Sopot, Opera Leśna.

Bilety trafiły już do sprzedaży.