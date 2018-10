Dave Matthews Band powraca do Polski: Koncert w 2019 r. [DATA, MIEJSCE, BILETY]

25 marca 2019 r. w hali COS Torwar w Warszawie wystąpi "koncertowa maszyna" - Dave Matthews Band.

Dave Matthews Band powraca do Polski

Znany z niesamowitych występów na żywo zespół Dave Matthews Band po raz pierwszy w naszym kraju zagrał w październiku 2015 r. w Ergo Arenie (Gdańsk/Sopot).

Dla fanów formacji przygotowano niespodziankę - do zakupionego biletu na koncert w Warszawie dołączony będzie link do pobrania płyty za darmo.

Przedsprzedaż wejściówek dla członków fanklubu będzie dostępna od 22 października o godz. 9:00. Otwarta sprzedaż, dla wszystkich, rozpocznie się natomiast 26 października o godzinie 9:00.

Amerykański zespół sprzedał blisko 70 mln płyt. To pierwsza w historii formacja, której aż siedem albumów z rzędu debiutowało na szczycie listy "Billboardu".

Dyskografię zamyka dziewiąta płyta "Come Tomorrow", która do sprzedaży trafiła 8 czerwca. Tuż przed premierą ogłoszono, że Buddy Strong (klawisze) zastąpił skrzypka Boyda Tinsleya. Ten ostatni został oskarżony o napastowanie seksualne przez Jamesa Frost-Winna, który z Tinsleyem występował w jego pobocznym projekcie Crystal Garden.

Wideo