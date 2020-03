Carlos Santana: Koncert w Krakowie odwołany przez koronawirusa

Decyzją wojewody małopolskiego Piotra Ćwika zaplanowany na 17 marca w Tauron Arenie Kraków koncert legendarnego gitarzysty Carlosa Santany został odwołany.

Odwołanie koncertu Carlosa Santany związane jest z epidemią koronawirusa - obecnie w Polsce potwierdzono 16 przypadków zakażenia, w tym jeden w Krakowie.



Premier Mateusz Morawiecki zwrócił się z apelem do organizatorów imprez masowych i wojewodów, by takie wydarzenia odwoływali.

Na konferencji prasowej w Krakowie wojewoda małopolski Piotr Ćwik poinformował, że na pewno odwołany jest koncert Carlosa Santany w Tauron Arenie Kraków.

Oficjalnej decyzji nie ogłosiła jeszcze firma Live Nation, która organizuje występ legendarnego gitarzysty.



Muzyk podczas trwającej trasy "Miraculous 2020 World Tour" świętuje 20-lecie płyty "Supernatural" oraz 50-lecie albumu "Abraxas".

Pochodzący z Meksyku, a mieszkający w Kalifornii Carlos Santana znalazł się w elitarnym gronie najlepszych gitarzystów wszech czasów według magazynu "Rolling Stone". Ma w dorobku 10 nagród Grammy i miejsce w Rockandrollowym Salonie Sław.

Wydał przeszło 30 albumów studyjnych - podpisanych własnym nazwiskiem lub nazwą kierowanego przez siebie zespołu Santana - a do tego kilkadziesiąt kompilacji i płyt koncertowych. Nagrywał piosenki wspólnie z takimi gwiazdami, jak Michael Jackson, Eric Clapton, Shakira, czy Miles Davies.

Początki kariery Santany sięgają wczesnych lat 60., a przełomowym momentem okazał się dla niego występ na legendarnym festiwalu Woodstock w 1969 roku, po którym zyskał status gwiazdy rocka. Po świetnych latach 70. i 80. przyszedł chwilowy spadek popularności, po którym gitarzysta wrócił na szczyt w wielkim stylu z albumem "Supernatural" (1999), który sprzedał się w ponad 30-mln nakładzie. To z tej płyty pochodzą przeboje "Smooth", "Maria Maria", "Corazon Espinado" i "Put Your Lights On".



Clip Carlos Santana Smooth ft. Rob Thomas

To właśnie 20-lecie "Supernatural" - oraz 50-lecie premiery płyty "Abraxas" - Santana świętował będzie podczas trasy "Miraculous 2020 World Tour".

Wideo Carlos Santana na Festiwalu Legend Rocka (Agencja TVN/x-news)

Carlos Santana zapowiadał, że na koncertach zaprezentuje również - jak sam to nazywa: "hymny nowego jutra", czyli utwory z ostatniego albumu "Africa Speaks" (2019) wyprodukowanego przez Ricka Rubina.

Wideo Santana - Los Invisibles ft. Buika

