Bon Jovi: Koncert w Warszawie. Prezent dla Jona Bon Jovi od polskich fanów [ROZPISKA]

12500 czerwonych kartek podświetlonych przez latarki telefonów ma utworzyć polską flagę podczas piątkowego (12 lipca) koncertu grupy Bon Jovi na stadionie PGE Narodowy w Warszawie. Co nas czeka w stolicy?

Jon Bon Jovi (w tle perkusista Tico Torres) podczas koncertu Bon Jovi w Liverpoolu - 19 czerwca 2019 r. /Shirlaine Forrest/WireImage /Getty Images

Wywiad Bon Jovi przed koncertem w Polsce: Rock and roll w czasach smartfonów [wywiad]

Bon Jovi: Życie w zespole to nie wyrok

Debiut Bon Jovi: Szału nie było

Dotychczas zespół Bon Jovi w Polsce wystąpił tylko raz - w czerwcu 2013 r. na PGE Arenie w Gdańsku.

Reklama

Grupę tworzą Jon Bon Jovi (wokal), David Bryan (klawisze), Tico Torres (perkusja), Hugh McDonald (bas) i Phil X (gitara). Ten ostatni dołączył do grupy w 2013 r. w przededniu światowej trasy "Because We Can", kiedy to zastąpił współtwórcę przebojów Richiego Samborę.



Do największych przebojów Bon Jovi należą m.in. "You Give Love a Bad Name", "Livin' on a Prayer", "Wanted Dead or Alive", "It's My Life" czy "Bed Of Roses". Grupa w ciągu ponad 30 lat na scenie sprzedała ponad 100 milionów płyt.



Regularny studyjny materiał - pierwszy w ponad 30-letniej karierze nagrany bez żadnego udziału Sambory - nosił tytuł "This House Is Not For Sale" i ukazał się jesienią 2016 r.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bon Jovi Have A Nice Day

Godzinowa rozpiska koncertu na PGE Narodowym w Warszawie:

16:00 - early entrance

16:30 - wejście

19:00 - Switchfoot

20:30 - Bon Jovi.



Bon Jovi - Gdańsk, 19 czerwca 2013 r. 1 9 Na PGE Arenie pojawili się fani Bon Jovi z aż 33 krajów Autor zdjęcia: Źródło: 9

To właśnie ten materiał Amerykanie promować będą w Warszawie.

Polscy fani z okazji koncertu szykują specjalną akcję - autoryzowany fanklub Always planuje zorganizować oprawę z 12500 czerwonych kartek, które zostaną podświetlone telefonami podczas utworu "Wanted Dead Or Alive". W ten sposób trybuny i płyta stadionu ma zamienić się w polską flagę.

Clip Bon Jovi Wanted Dead Or Alive

"Będziemy wdzięczni za pomoc przy rozdawaniu kartek. Jest ich niemało. Na każdej jest też wydrukowana krótka instrukcja zachowania podczas piosenki. Prosimy fanów z płyty o podniesienie kartek podczas piosenki, a trybuny o świecenie telefonami" - mówi Adrian Burnus z fanklubu.

Podczas przygotowań do akcji uzbierano ponad 1000 zdjęć fanów, z których zaprojektowano mozaikę na koszulkę - prezent dla Jona Bon Jovi. Podarunek chcą przekazać w Warszawie. W mediach społecznościowych prowadzona jest akcja #dressupJBJ, która ma na celu zwrócenie uwagi zespołu i zachęcić wokalistę, by ubrał koszulkę.

Zdjęcie Koszulka dla Jona Bon Jovi od polskich fanów / materiały prasowe

Po koncercie fani zapraszają na afterparty połączone z VI Ogólnopolskim Zlotem Fanów Bon Jovi. Spotkanie odbędzie się w klubie Port Wisła w pobliżu PGE Narodowego.