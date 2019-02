Bielska Zadymka Jazzowa: Pat Metheny, Branford Marsalis i specjalne atrakcje [PROGRAM]

W sobotę (2 marca) ruszy 21. edycja Bielskiej Zadymki Jazzowej. Podczas festiwalu wystąpią m.in. Pat Metheny, Branford Marsalis, Michał Urbaniak, Wojciech Mazolewski, Dorota Miśkiewicz i jej ojciec Henryk Miśkiewicz. Jakie atrakcje przygotowali organizatorzy?

Amerykański saksofonista Branford Marsalis otworzy 21. Bielską Zadymkę Jazzową koncertem w Klubie Klimat.

Jest jednym z najważniejszych, najbardziej wpływowych muzyków jazzowych trzech ostatnich dekad. Grał z najlepszymi (Blakeyem, Hanockiem, Davisem, Stingiem), prowadzi własne formacje, z którymi nagrywa kolejne albumy.

Podczas festiwalu wystąpią również: skrzypaczka Regina Carter i trębacz Tom Harrell.

Począwszy od 21. edycji, LOTOS Jazz Festival Bielska Zadymka Jazzowa wzbogaci się o nowy element - funkcję Artist-in-Residence, czyli centralnej postaci całego festiwalu. W roku 2019 będzie ją pełnił amerykański gitarzysta, kompozytor, lider, zdobywca 20 nagród Grammy - Pat Metheny.

W ramach funkcji rezydenta wystąpi w dwóch koncertach: Pat Metheny Trio (8 marca w Bielsku-Białej) oraz na finał - Pat Metheny & Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach (10 marca w Sali NOSPR w Katowicach).

Podczas finałowego koncertu zaprezentuje światową premierę symfonicznych wersji legendarnej płyty "Beyond the Missouri Sky" oraz znanych dokonań Pat Metheny Group. W trio Pata Metheny na kontrabasie zagra mieszkający w Los Angeles Darek Oleszkiewicz. Artist-in-Residence poprowadzi także mistrzowskie warsztaty gitarowe (6 marca w Sali Koncertowej ZPSM w Bielsku-Białej).

Rozpoczynając trzecie dziesięciolecie organizatorzy postanowili wprowadzić do formuły Festiwalu Trzeci Poziom. Do dotychczasowych "koncertów na szczycie" (które odbywają się w schronisku górskim na Szyndzielni - 1026 m.n.p.m.) oraz koncertów organizowanych w salach koncertowych i klubach Bielska-Białej i Katowic, od 2019 roku fani jazzu i "zadymkowych klimatów" będą mogli wysłuchać jednego z festiwalowych koncertów... 320 metrów pod ziemią.

Zabrzańska Kopalnia Guido, dokąd organizatorzy postanowili zaprosić festiwalową widownię, jest udanym przykładem rewitalizacji poprzemysłowych obiektów Śląska. Stała się ona kolejną atrakcją turystyczną regionu ukazującą jego historię i tradycje. Na inaugurację festiwalowych prezentacji we wnętrzach Kopalni powstaje projekt specjalny, którego autorem jest wybitny polski jazzman - skrzypek i saksofonista Michał Urbaniak, współtwórca tzw. nowojorskiego fusion jazzu.

W premierowym programie "Urbanator Śląski" zaprezentuje jazz inspirowany tradycyjną muzyką tego regionu. Projekt powstaje we współpracy z Grzegorzem Płonką - muzykiem, wokalistą i wielkim popularyzatorem śląskiej kultury.

Zadymka przyzwyczaiła już mieszkańców Bielska-Białej i goszczących tu w tym czasie turystów, do koncertów otwartych, to jest takich, na które wstęp jest bezpłatny. Nowością tegorocznej edycji będzie Dzień Otwarty, w którym organizatorzy festiwalu wraz z Zespołem Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej oraz z władzami miasta, zapraszają w niedzielę 3 marca na całodniowy program muzycznych wydarzeń.

Dzień rozpocznie się o godzinie 11:00 w sali koncertowej ZPSM, gdzie zaprezentuje się Big Band złożony z uczniów i absolwentów Szkoły, pod dyrekcją Tomasza Janusza. W godzinach od 16:30 do 19:30 w tej samej sali odbędą się przesłuchania finalistów biorących udział w tegorocznej edycji festiwalowego konkursu.

O 20:30 w Klubie Klimat (Galeria SFERA I) swój najnowszy projekt zaprezentuje Piotr Schmidt Quartet. Program tego koncertu będzie poświęcony bliskiej sercom bielszczan, postaci zmarłego w 2017 r., wybitnego polskiego muzyka - trębacza Tomasza Stańki.

Finałem Dnia Otwartego Festiwalu będzie koncert laureatki nagrody Ikara 2018, bielskiej pianistki i kompozytorki jazzowej, Katarzyny Pietrzko z zespołem, w festiwalowym jazzclubie "Metrum".



Kolejną nowością Bielskiej Zadymki Jazzowej będą premiery projektów specjalnie zamówionych na tegoroczną edycję. Wydarzeniem na skalę światową będzie premiera symfonicznego opracowania legendarnego programu "Beyond the Missouri Sky" wzbogacona o wykonania najsłynniejszych kompozycji gitarzysty z okresu Pat Metheny Group, podana pod szyldem "Missouri Skies and More". W programie galowego koncertu znajdą się głównie kompozycje Pata Metheny zarejestrowane w 1996 roku wraz z legendarnym kontrabasistą Charliem Hadenem na płycie "Beyond the Missouri Sky (Short Stories)". Nie będzie to jednak "rekonstrukcja historyczna", lecz zupełnie nowa odsłona tego materiału w wersji na solistów i orkiestrę symfoniczną.

Kolejnym premierowym wydarzeniem dwudziestej pierwszej Zadymki będzie projekt specjalny przygotowany przez Dorotę i Henryka Miśkiewiczów z udziałem wybitnych gości: Jana Ptaszyna Wróblewskiego, Marcina Wasilewskiego, Michała Miśkiewicza oraz Marka Napiórkowskiego. W projekcie specjalnym zobaczymy także kwintet Wojciecha Mazolewskiego z gościnnym udziałem zagranicznych muzyków, który będzie festiwalową atrakcją w schronisku na Szyndzielni.