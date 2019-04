Behemoth: Trasa "Ecclesia Diabolica Baltica". Gościnnie m.in. Zeal & Ardor [DATY, MIEJSCA, BILETY]

Jesienią tego roku grupa Behemoth zagra sześć koncertów w Polsce pod szyldem "Ecclesia Diabolica Baltica". Ekipę Nergala wspierać będą Zeal & Ardor ze Szwajcarii, norweski Whoredome Rife oraz poznaniacy z In Twilight's Embrace.

Behemoth to jeden z najbardziej rozpoznawalnych na świecie polskich zespołów metalowych.

Na czele założonej w 1991 r. w Gdańsku formacji stoi Nergal (wokal, gitara). U jego boku występują Orion (bas) i Inferno (perkusja).

Zespół aktualnie promuje swój 11. album "I Loved You At Your Darkest", który ukazał się w październiku 2018 r.

W rolach gości specjalnych zespołu, do trasy dołączą Szwajcarzy z Zeal & Ardor, norweska kapela Whoredom Rife oraz rodzimy In Twilight's Embrace.

"Obok koncertu ze Slayer [Arena Gliwice, 4 czerwca], będą to nasze JEDYNE koncerty w Polsce w 2019! Szykujemy absolutnie wyszukaną i spektakularną produkcję i mimo, że będzie to trasa promująca ostatni album 'I LOVED YOU AT YOUR DARKEST' możecie spodziewać się wielu niespodzianek!" - zaprasza Nergal.

Przedsprzedaż biletów rusza 16 kwietnia o godz. 10:00.

Oto szczegóły polskich koncertów trasy "Ecclesia Diabolica Baltica":

26.09 - Wrocław, A2

27.09 - Poznań, Hala MTP 2

28.09 - Katowice, Spodek

29.09 - Warszawa, Hala Expo XXI

5.10 - Gdańsk, B90

6.10 - Kraków, Tauron Arena Kraków.

