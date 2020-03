Bauhaus: Pierwszy koncert w Polsce [DATA, MIEJSCE, BILETY]

30 czerwca w Klubie Progresja w Warszawie po raz pierwszy w Polsce wystąpi grupa Bauhaus. Koncert odbędzie się w ramach cyklu imprez towarzyszących Festiwalu Soundedit 2020.

Daniel Ash (gitara), David J. (gitara basowa), Kevin Haskins (perkusja) oraz Peter Murphy (wokal) - to czterej muzycy, którzy w 1978 r. założyli Bauhaus. W tym właśnie oryginalnym składzie wystąpią 30 czerwca w Klubie Progresja w Warszawie.

Brytyjczycy wydali tylko pięć albumów studyjnych i trzy koncertowe, jednak każdy z nich odcisnął piętno w historii muzyki rockowej. Zespoły takie jak: Interpol, Einstürzende Neubauten, Pearl Jam, Ministry, Guns N' Roses, Korn, White Zombie bądź Nine Inch Nails przyznają się do fascynacji i inspiracji, jakie czerpią z dokonań Bauhaus. Pierwszy singel "Bela Lugosi's Dead" (1979) sprawił, że zespół wyróżnił się spośród ówczesnych debiutantów i jest do dziś postrzegany jako prekursor rocka gotyckiego.

Konflikty i nieporozumienia, jakie targały grupą sprawiły, że po wydaniu albumu "Burning From the Inside" (1983 r.), doszło do jej rozwiązania. Muzycy zajęli się karierami solowymi i niezwykle rzadko występowali wspólnie pod szyldem Bauhaus. W 2008 r. fani zostali zaskoczeni albumem "Go Away White", który jednak nie był promowany żadnymi koncertami. Artyści poinformowali media, że pod wpływem incydentu (jego charakter nigdy nie został ujawniony) nastąpił definitywny koniec Bauhaus. W 2019 r. kwartet ogłosił kilka wspólnych koncertów w USA, Meksyku i Europie.

Wideo Bauhaus - Bela Lugosi's Dead

Dotychczas na Festiwal Soundedit w Łodzi udało się zaprosić muzyków Bauhaus. W 2012 r. wystąpił basista, David J., a w 2016 r. wokalista, Peter Murphy. Warszawski występ pełnego i oryginalnego składu grupy będzie zatem wydarzeniem bez precedensu.

Pierwsza pula wejściówek na koncert jest już w sprzedaży. Bilet kosztuje 179 zł.

W roku 2020 Festiwal Soundedit odbędzie się od 22 do 25 października w Łodzi.