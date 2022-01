Azarath rusza w Polskę [DATY, MIEJSCA, BILETY]

Pomorska horda spod znaku black / death metalu wystąpi 21 stycznia w klubie Rudeboy w Bielsku-Białej, 22 stycznia w Rock Klub Iron w Krośnie i 23 stycznia na deskach krakowskiego Holu.

Na wszystkich trzech imprezach u boku Azarath zobaczymy deathmetalowców z tarnowskiego Kultu Mogił. Bilety na koncerty - organizowane przez Left Hand Sounds - dostępne są w cenie 70 zł (10 zł więcej w dniu imprezy).

"Saint Desecration", siódma płyta Azarath, miała swą premierę pod koniec 2020 roku nakładem pilskiej Agonia Records.

Album ten promował pierwszy w historii Azarath teledysk do utworu "Beyond The Gates Of Burning Ghats". Możecie go sobie przypomnieć poniżej: