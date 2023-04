Avril Lavigne wraca do Polski! Gdzie i kiedy zagra?

Na swoim koncie ma niezliczoną ilość hitów i ponad 90 milionów sprzedanych płyt na całym świecie. Ciesząca się dużą popularnością w naszym kraju, Avril Lavigne, po 14 latach od ostatniego koncertu, ponownie wystąpi w Polsce. Już 30 kwietnia 2023 zagra w Łodzi, w Atlas Arenie. Będzie to trzeci występ Lavigne w Polsce - pierwszy odbył się w 2005 roku, a kolejny w 2008.

Początki kariery Avril sięgają 2002 roku, kiedy to na rynku ukazał się jej debiutancki album "Let Go". Promowały go takie single jak "Complicated", "Sk8er Boi" czy "I’m with You". Wokalistka szybko zdobyła serca słuchaczy na całym świecie, którzy utożsamiali się z jej muzyką i tekstami. Krążek pozwolił jej podbić rynek amerykański, sprzedając się w ilości szesnastu milionów egzemplarzy, dzięki czemu Lavigne była najlepiej sprzedającą się artystką w 2002.

Kolejne albumy "Under My Skin" czy "The Best Damn Thing" tylko umocniły jej pozycję na arenie ogólnoświatowej. O ile pierwszy z nich wypełniony był cięższym, rockowym brzmieniem, i zawierał bardzo osobiste teksty ("My Happy Ending", "Nobody's Home"), tak kolejny był radykalną zmianą stylu artystki. Promujący go singiel "Girlfriend" stał się hitem w Polsce, jak i na całym świecie. Album zdobył u nas status Złotej Płyty.

Do tej pory Avril Lavigne wydała siedem albumów studyjnych, oprócz wymienionych wcześniej są to "Goodbye Lullaby" (2011), "Avril Lavigne" (2013), "Head Above Water" (2019) oraz zamykający jej dyskografię krążek "Love Sux" (2022).

Wokalistka napisał również piosenki do filmów "Eragon" ("Keep Holding On") oraz "Alicji w Krainie Czarów" w reżyserii Tima Burtona. W ciągu ostatnich lat artystka współpracowała z Nicki Minaj, We The Kings, MOD SUN, YUNGBLUD oraz Willow Smith, z którą wydała w październiku 2021 singiel "G R O W" z Travisem Barkerem.