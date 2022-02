Avril Lavigne, po 14 latach od ostatniego koncertu, miała wystąpić w Polsce 2 marca 2022 w Łodzi, w Atlas Arenie. Miał być to trzeci występ Lavigne w Polsce - pierwszy odbył się w 2005 roku, a kolejny w 2008.

Avril Lavinge w Polsce: Koncert w Łodzi [CENY, BILETY, MIEJSCE]

Koncert został przełożony na 30 kwietnia 2023 roku. Oznacza to, że fani będą musieli poczekać jeszcze 13 miesięcy, by podziwiać gwiazdę w Polsce.

Nieznane są przyczyny odroczenia wydarzenia, ale w ostatnim czasie wiele wydarzeń zostało przełożonych lub odwołanych ze względu na COVID-19. Bilety na koncert wciąż można kupować na stronie organizatora wydarzenia.

Clip Avril Lavigne Sk8er Boi (Live In Toronto)

Avril Lavinge - kim jest?

Wokalistka wydała swój debiutancki album w 2002 roku. Promowały go takie single jak "Complicated", "Sk8er Boi" czy "I’m with You".

Kolejne albumy "Under My Skin" czy "The Best Damn Thing" tylko umocniły jej pozycję na arenie ogólnoświatowej. O ile pierwszy z nich wypełniony był cięższym, rockowym brzmieniem, i zawierał bardzo osobiste teksty ("My Happy Ending", "Nobody’s Home"), tak kolejny był radykalną zmianą stylu artystki. Promujący go singiel "Girlfriend" stał się hitem w Polsce, jak i na całym świecie. Album zdobył status Złotej Płyty w kraju nad Wisłą.

Do tej pory Avril Lavigne wydała 6 albumów studyjnych, oprócz wymienionych wcześniej są to "Goodbye Lullaby" (2011), "Avril Lavigne" (2013) oraz zamykający jej dyskografię krążek "Head Above Water" (2019). Wokalistka napisał również piosenki do filmów "Eragon" ("Keep Holding On") oraz "Alicji w Krainie Czarów" w reżyserii Tima Burtona.

