Atheist zagra w Polsce w 2022 roku [DATA, MIEJSCE]

Na początku lutego 2022 roku wystąpi w naszym kraju kultowa amerykańska formacja Atheist.

Grupa Atheist przyjedzie na koncert do Polski /materiały prasowe

Pionierzy technicznego, awangardowego death metalu z Florydy zagrają 3 lutego 2022 roku w katowickim klubie P23.

Będzie to jedyny polski koncert aktualnych podopiecznych pilskiej Agonia Records w ramach trasy pod szyldem "Enthralled In Europe 2022".



U boku Atheist zobaczymy norweski zespół Cadaver (z udziałem członków Megadeth, Satyricon i Emperor), black / deathmetalowców z francuskiego Svart Crown, a także kalifornijską grupę From Hell spod znaku thrash / death metalu oraz Critical Mess - deathmetalową formację z Niemiec.

Bilety na imprezę organizowaną przez Black Silesia Productions trafią do sprzedaży 10 maja.

"Unquestionable Presence", drugi album Atheist z 1991 roku, możecie sobie przypomnieć poniżej: