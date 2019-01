Arch Enemy ponownie w Polsce. Koncert we Wrocławiu [DATA, MIEJSCE, BILETY]

3 czerwca w klubie A2 we Wrocławiu zagra szwedzka grupa Arch Enemy.

Wokalistką Arch Enemy jest Alissa White-Gluz /Santiago Bluguermann /Getty Images

18 stycznia nakładem niemieckiej Century Media Records ukazał się składankowy materiał "Covered In Blood".

Muzycy Arch Enemy zebrali 24 przeróbki z całej swojej dotychczasowej kariery, która trwa już blisko ćwierć wieku.



"Dorastałem w czasach thrashu i death metalu, ale jestem też wielkim fanem Scorpions, Judas Priest, Manowar, Black Sabbath. To sprawiło, że nasz zespół jest czymś pełniejszym" - powiedział Michael Amott, gitarzysta i lider Arch Enemy.

Grupa we Wrocławiu promować będzie wydany we wrześniu 2017 r. album "Will To Power", który w Niemczech (ojczyzna Angeli Gossow, do 2014 r. wokalistki Arch Enemy, obecnie menedżerki formacji) dotarł do 3. miejsca listy bestsellerów.

Bilety: 100 zł - przedsprzedaż (od 30 stycznia), 110 zł - w dniu koncertu.



