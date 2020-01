Anna Maria Jopek gościem specjalnym na koncercie Stinga w Warszawie [DATA, MIEJSCE, BILETY]

25 lipca na PGE Narodowym w Warszawie koncert w ramach trasy "My Songs" da Sting. Gościem specjalnym będzie Anna Maria Jopek.

Anna Maria Jopek będzie poprzedzać Stinga na scenie /Kamil Piklikiewicz/DDTVN / East News

"'My Songs' to moje życie opowiedziane piosenkami. Niektóre z nich zostały zrekonstruowane, niektóre odnowione, niektóre zmienione, ale wszystkie brzmią współcześnie" - komentuje Sting.



Reklama

Utwory zawarte na płycie zostały dostosowane do 2019 r., ale nie tracą ducha oryginału.

Do albumu dołączono osobiste notatki napisane przez samego artystę, w których muzyk zdradza historie związane z powstaniem konkretnych piosenek, jak również opisuje okoliczności nagrywania.

Za produkcję "My Songs" odpowiadają Martin Kierszenbaum (Sting, Lady Gaga, Robyn), Dave Audé (Bruno Mars, Selena Gomez) oraz Jerry Fuentes (The Last Bandoleros). Miksami zajął się Robert Orton (Lana Del Rey, Mumford & Sons), a inżynierią Tony Lake (Sting, Shaggy).

Sting z ręką na temblaku w Krakowie - 2 listopada 2019 r. 1 / 12 Sting na koncercie w Tauron Arenie Kraków 2 listopada 2019 r. Źródło: INTERIA.PL Autor: Beata Zawrzel udostępnij

Podczas trwającej trasy "My Songs" pojawiają się takie przeboje, jak m.in. "Englishman in New York", "Fields of God", "Shape of my heart", "Every Breath You Take", "Roxanne" i "Message in the Bottle".

Wielokrotnie występujący w naszym kraju Sting pojawi się 25 lipca 2020 r. na PGE Narodowym w Warszawie.

Gościem specjalnym na koncercie będzie Anna Maria Jopek, która współpracowała z takimi gwiazdami, jak m.in. Pat Metheny, Youssu N'Dour czy Bobby McFerrin. Występowała na kilku najbardziej prestiżowych scenach: Carnegie Hall, Hollywood Bowl, Royal Festival Hall, Opera w Tokio i Tel Awiwie, zdobyła liczne prestiżowe nagrody i wyróżnienia a także regularnie pojawia się na największych festiwalach, popularyzując polską muzykę na całym świecie. Ostatnio wystąpiła w serialu "Wikingowie", a już w marcu rusza w trasę po Polsce, promującą nowy projekt "Przestworza".

W 2016 roku Anna Maria Jopek miała okazję otworzyć noworoczny koncert Stinga w Sali Koncertowej CKK Jordanki w Toruniu, podczas którego wykonali wspólnie utwór "Fragile".

"Mój występ ze Stingiem był spontaniczny. Ta scena jest na filmie w sieci i kiedy ją widzę, myślę, że powtórzyłabym ją, ilekroć mogłabym spotkać Stinga. Ustanowił język w muzyce, w którym i ja mogę dziś komunikować. Miał talent, odwagę i gust, stworzyć fuzję tylu istotnych i pozornie nieprzystających w muzyce ścieżek. Jest dla mnie źródłem niewyczerpanej inspiracji - od prostoty i doskonałości prowadzenia frazy w śpiewie po doskonałość kompozycji. No i gdyby nie Sting być może nie kochałabym tak szaleńczo Brandforda Marsalisa, czy Mino Cinelu, z którymi nagrałam mój kolejny album 'Ulotne'" - mówi Anna Maria Jopek.

Wideo Sting - Fragile (ft. Anna Maria Jopek) (Live on Polish TV - Toruń 2016)

Sting dotychczas sprzedał ponad 100 mln płyt na całym świecie (solo i z zespołem The Police), zdobył najbardziej prestiżowe muzyczne wyróżnienia. Latem 2018 r. wydał wspólny album z Shaggym "44/876", który w Polsce ma już status złotej płyty.