Ania Dąbrowska: Jesienne koncerty z największymi przebojami

W listopadzie i grudniu Ania Dąbrowska da koncerty "The Best Of", podczas których zabrzmią największe przeboje artystki.

Ania Dąbrowska przypomni swoje największe przeboje /materiały prasowe

Każdy z sześciu dotychczasowych albumów studyjnych Anny Dąbrowskiej pokrył się platyną, potwierdzając jej niezwykłe wyczucie uniwersalnie przebojowych melodii.

Wokalistka nagrodzona została dziewięcioma Fryderykami, a kompozycje i teksty jej autorstwa mają w swoim katalogu m.in. Maryla Rodowicz, Monika Brodka, Beata Kozidrak, Ania Wyszkoni, Andrzej Piaseczny czy Krzysztof Krawczyk.

Wydana w ubiegłym roku płyta "Dla naiwnych marzycieli" wyróżniona została Fryderykiem za najlepszy album pop, a pochodzący z niej singel "W głowie" zdominował radiowe playlisty. Wszystkie rekordy pobiła jednak piosenka nagrana do filmu. "Porady na zdrady (Dreszcze)" to największy przebój w jej karierze (38 milionów odtworzeń na YouTube) od czasu debiutanckiego "Tego chciałam".

"The Best Of" to kolejne, wyjątkowe wydawnictwo Ani Dąbrowskiej. Kompilacja największych przebojów zawiera 15 utworów, pokazujących pełen przekrój i ewolucję muzycznego stylu Artystki. Listę utworów na "The Best Of" otwierają single z jej debiutu. Znajdziemy na niej także wszystkie przeboje z okresu fascynacji stylem retro - akustyczne, nawiązujące do polskiej muzyki lat 60. i 70. piosenki z "Kilku historii na ten sam temat", nieco bardziej eklektyczne, zagłębiające się raz w estetykę lat 50. ("Nigdy więcej nie tańcz ze mną"), raz w epokę disco ("W spodniach czy w sukience") utwory z jej trzeciego albumu, a także "Bang Bang" z albumu "Ania Movie" z filmowymi piosenkami.

Nie zabrakło także utworów z dwóch płyt, na których Ania zwróciła się w kierunku współczesnego popu - bardziej alternatywnej, słodko-gorzkiej "Bawię się świetnie" oraz przebojowej, podwójnie platynowej "Dla naiwnych marzycieli". Na płytę trafiły również dwa ostatnie radiowe hity, czyli filmowy "Porady na zdrady (Dreszcze)" oraz "Nieprawda" w remiksie Gromieego.

Clip Ania Dąbrowska Porady na zdrady [Dreszcze]

Daty koncertów Ani Dąbrowskiej:

29 listopada, godz. 19:00

Sala Ziemi MTP, ul. Głogowska 14, Poznań

5 grudnia, godz. 20:00

Torwar, ul. Łazienkowska 6A, Warszawa

10 grudnia, godz. 20:00

Narodowe Forum Muzyki, plac Wolności 1, Wrocław.