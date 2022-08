Na koncert Andrei Bocelliego fani czekali ponad 3 lata, bo tyle minęło od ogłoszenia do występu. Pierwotnie włoski tenor miał zaśpiewać na PGE Narodowym w Warszawie w 2020 r., ale z powodu pandemii koronawirusa był on dwukrotnie przekładany.

"To będzie największy biletowany koncert muzyki klasycznej w naszym kraju, a wydarzenie przejdzie na pewno do historii!" - zapowiadają organizatorzy.

U boku włoskiego tenora wystąpią skrzypaczka Anastasiya Petrishak, śpiewacy Francesca Maionchi i Gianfranco Montresor oraz tancerze Maria Pawelec i Federico-zeno Bassanese. Zespołem symfonicznym Orkiestry Akademii Beethovenowskiej praz Akademickim Chórem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni dyrygować będzie Marcello Rota.

Andrea Bocelli w Warszawie - harmonogram koncertu:

18:00 - otwarcie bram PGE Narodowego

20:00 - Andrea Bocelli.

Uwaga! Harmonogram ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie. Koncert podzielony będzie na dwie części, pomiędzy którymi planowana jest 20-minutowa przerwa.

Fani dopytują się, czy ze względu na panujące w stolicy upały dach nad PGE Narodowym będzie zamknięty. Organizatorzy informują, że dach będzie otwarty, czyli niebo będzie widoczne.



"Kocham Polskę, kraj Jana Pawła II, kocham również wrażliwość, kreatywność i hojność Polaków. Uwielbiam wielkich artystów, którzy pochodzą z tego kraju, niezwykłe zabytki, okazałe kościoły, które ożywiają wasze miasta. Doceniam wasz głęboki sposób doświadczania muzyki oraz bezcenne ciepło i przywiązanie, z którymi zawsze mnie witacie" - podkreśla Andrea Bocelli.



"Za każdym razem, gdy wracam do Polski, jestem wypełniony pozytywną energią. Przywożę też do domu bardzo słodkie wspomnienia. Kiedy wychodzę na scenę podczas koncertów w Polsce staram się dawać z siebie wszystko, wyrażając w ten sposób wdzięczność i odpowiadając na polską życzliwość. Czekając na to osobiście, chciałbym przesłać publiczności w Warszawie i w Polsce moje silne uściski i podziękować za cierpliwość" - zapewnia Andrea Bocelli.