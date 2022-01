Na początku pandemii w 2020 roku tenor wystąpił w katedrze w Mediolanie. Bezpośrednią transmisję online tego wydarzenia obejrzało ponad 2,5 mln ludzi na całym świecie. Był to największy koncert w historii muzyki poważnej realizowany na żywo. Liczba odtworzeń na YouTube sięga obecnie ponad 43 mln.

Później Andrea Bocelli pracował nad nową płytą, a o efektach jej tworzenia świat dowiedział się ubiegłej jesieni. Album "Believe" wydany 13 listopada 2020 r. zawiera duety z laureatkami nagrody Grammy: śpiewaczką operową Cecilią Bartoli oraz artystką country Alison Krauss. Wokalista dołączył na płytę także nigdzie niepublikowany utwór Ennio Morricone oraz dwie własne kompozycje. Wydawnictwo jest uznaniem dla kojącej duszę siły muzyki.

Wielkim wydarzeniem była także bezpośrednia transmisja online koncertu świątecznego z Teatru Królewskiego w Parmie. Razem z Andreą Bocellim wystąpili: śpiewaczki Cecilia Bartoli i Clara Barbier Serrano, Zucchero - muzyk popowy, a także skrzypaczka Anastasiya Petryshak. Artystom towarzyszyli tancerze i chór Teatro Regio di Parma oraz Orchestra del Teatro del Silenzio pod dyrekcją Stevena Mercurio. W koncercie wzięła udział także córka artysty Virginia, która zaśpiewała ze swoim tatą słynne "Hallelujah".



Niedługo potem, jeszcze przed końcem roku, Andrea Bocelli wystąpił w jaskini Frasassi znajdującej się w parku narodowym w Marche koło Gengi w środkowych Włoszech. W tym kameralnym świątecznym koncercie artyście na fortepianie towarzyszył jego przyjaciel pianista i dyrygent Carlo Bernini. Sceneria jaskini i szum kapiącej wody w połączeniu z najpiękniejszymi kolędami zrobiła na obserwatorach koncertu online olbrzymie wrażenie.

Andrea Bocelli wypoczywa na wakacjach z rodziną

Muzyk często pojawiał się w ostatnim czasie w Polsce, m.in. w koncertach organizowanych przez TVP. "Kocham Polskę, kraj Jana Pawła II, kocham również wrażliwość, kreatywność i hojność Polaków. Uwielbiam wielkich artystów, którzy pochodzą z tego kraju, niezwykłe zabytki, okazałe kościoły, które ożywiają wasze miasta. Doceniam wasz głęboki sposób doświadczania muzyki oraz bezcenne ciepło i przywiązanie, z którymi zawsze mnie witacie" - komentował słynny włoski tenor.





Uwielbiany w Polsce śpiewak, Andrea Bocelli zaśpiewa na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Będzie to jeden z największych koncertów artysty w naszym kraju. Fani będą mogli usłyszeć jego głos 26 sierpnia 2023 roku. Bilety do sprzedaży trafią 31 stycznia 2022 o godzinie 12. Organizatorem koncertu jest agencja Prestige MJM. Będzie to niemal równo w rok po koncertach w Polsce - na Stadionie Narodowym w Warszawie (19.08.2022 roku) oraz w TAURON Arenie Kraków (planowo 27.08.2022 roku).

Andrea Bocelli i Matteo Bocelli na festiwalu San Remo

"Za każdym razem, gdy wracam do Polski, jestem wypełniony pozytywną energią. Przywożę też do domu bardzo słodkie wspomnienia. Kiedy wychodzę na scenę podczas koncertów w Polsce staram się dawać z siebie wszystko, wyrażając w ten sposób wdzięczność i odpowiadając na polską życzliwość. Czekając na to osobiście, chciałbym przesłać publiczności w Warszawie i w Polsce moje silne uściski i podziękować za cierpliwość. W przyszłym roku wrócimy mocniejsi, aby wspólnie świętować piękno i na nowo odnaleziony spokój" - zapewnia Andrea Bocelli.

Po raz ostatni artysta zaśpiewał w naszym kraju jesienią 2021 roku - na kameralnym koncercie w katowickim NOSPR-ze dla rodzin ofiar wydarzeń w kopalni Wujek. Podczas koncertu na pewno nie zabraknie najbardziej znanych utworów w jego repertuarze: "Time to Say Goodbye (Con te partirò)", "Canto della Terra", "Vivere", "E Più Ti Penso", "Vivo per lei" czy "Nessun dorma" i "Va pensiero".

"Już dzisiaj śmiało możemy powiedzieć, że czekający nas koncert w Chorzowie będzie niezwykły. Współczesna legenda światowych scen wystąpi tym razem na sportowej arenie, na której grali Pele, Kazimierz Deyna, Włodzimierz Lubański, Cristiano Ronaldo czy Robert Lewandowski i gdzie biało-czerwoni odnosili swoje największe sukcesy. To tutaj pierwszy raz w historii Polacy wygrali z Anglią 2:0 w eliminacjach Mistrzostw Świata w 1973 roku i tu zanotowano niepobity rekord frekwencji w liczbie 120 tysięcy kibiców na stadionie w naszym kraju. "Nessun Dorma" czy "Time to Say Goodbye" w wykonaniu Andrei Bocellego w śląskim Kotle Czarownic wybrzmią pięknie i pozostawią wspomnienia na długie lata. Serdecznie zapraszam na to wydarzenie" - powiedział Janusz Stefański z agencji Prestige MJM.



Andrea Bocelli podczas swoich koncertów na całym świecie występuje z gośćmi specjalnymi, wśród których są m.in. śpiewaczki operowe i popowe, uznani instrumentaliści solowi, a także jego syn Matteo oraz córka Virginia. Na scenie towarzyszy im orkiestra symfoniczna. W Chorzowie tenor również ma wystąpić z zaproszonymi gośćmi, których personalia poznamy wkrótce.