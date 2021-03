Andrea Bocelli: Koncert w Polsce przełożony na 2022 r. [NOWA DATA, BILETY]

Z powodu pandemii koronawirusa koncert Andrei Bocellego na PGE Narodowym w Warszawie został przełożony na 2022 r.. Znamy już nową datę wydarzenia.

Andrea Bocelli ma wielu fanów w Polsce /CLEMENS BILAN / POOL /Getty Images

Organizatorzy poinformowali, że z w związku z panującą obecnie w Polsce sytuacją spowodowaną pandemią COVID-19 (ponad 2 mln zakażeń, prawie 50 tys. zgonów) przesuwają koncert Andrei Bocelliego na PGE Narodowym w Warszawie z 21 sierpnia na 19 sierpnia 2022 r.

Wszystkie zakupione dotychczas bilety zachowują ważność na nową datę.

Rok temu, w Niedzielę Wielkanocną włoski tenor wystąpił w niezwykłym koncercie w pustej katedrze w Mediolanie. Bezpośrednią transmisję online tego wydarzenia obejrzało ponad 2,5 mln ludzi na całym świecie. Był to największy koncert w historii muzyki poważnej realizowany na żywo. Liczba odtworzeń na YouTube sięga obecnie 43 mln.

Później Andrea Bocelli pracował nad nową płytą, a o efektach jej tworzenia świat dowiedział się ubiegłej jesieni. Album "Believe" wydany 13 listopada 2020 r. zawiera duety z laureatkami nagrody Grammy: śpiewaczką operową Cecilią Bartoli oraz artystką country Alison Krauss. Wokalista dołączył na płytę także nigdzie niepublikowany utwór Ennio Morricone oraz dwie własne kompozycje. Wydawnictwo jest uznaniem dla kojącej duszę siły muzyki.

Wielkim wydarzeniem była także bezpośrednia transmisja online koncertu świątecznego z Teatru Królewskiego w Parmie. Razem z Andreą Bocellim wystąpili: śpiewaczki Cecilia Bartoli i Clara Barbier Serrano, Zucchero - muzyk popowy, a także skrzypaczka Anastasiya Petryshak. Artystom towarzyszyli tancerze i chór Teatro Regio di Parma oraz Orchestra del Teatro del Silenzio pod dyrekcją Stevena Mercurio. W koncercie wzięła udział także córka artysty Virginia, która zaśpiewała ze swoim tatą słynne "Hallelujah".



Niedługo potem, jeszcze przed końcem roku, Andrea Bocelli wystąpił w jaskini Frasassi znajdującej się w parku narodowym w Marche koło Gengi w środkowych Włoszech. W tym kameralnym świątecznym koncercie artyście na fortepianie towarzyszył jego przyjaciel pianista i dyrygent Carlo Bernini. Sceneria jaskini i szum kapiącej wody w połączeniu z najpiękniejszymi kolędami zrobiła na obserwatorach koncertu online olbrzymie wrażenie.

61-letni Andrea Bocelli zabrał rodzinę na rejs po Morzu Śródziemnym - te zdjęcia zrobiono w kurorcie Saint Tropez na południu Francji. Tenorowi towarzyszy m.in. jego żona Veronica Berti i 8-letnia córka Virginia.

"Kocham Polskę, kraj Jana Pawła II, kocham również wrażliwość, kreatywność i hojność Polaków. Uwielbiam wielkich artystów, którzy pochodzą z tego kraju, niezwykłe zabytki, okazałe kościoły, które ożywiają wasze miasta. Doceniam wasz głęboki sposób doświadczania muzyki oraz bezcenne ciepło i przywiązanie, z którymi zawsze mnie witacie" - komentuje słynny włoski tenor.



"Za każdym razem, gdy wracam do Polski, jestem wypełniony pozytywną energią. Przywożę też do domu bardzo słodkie wspomnienia. Kiedy wychodzę na scenę podczas koncertów w Polsce staram się dawać z siebie wszystko, wyrażając w ten sposób wdzięczność i odpowiadając na polską życzliwość. Czekając na to osobiście, chciałbym przesłać publiczności w Warszawie i w Polsce moje silne uściski i podziękować za cierpliwość. W przyszłym roku wrócimy mocniejsi, aby wspólnie świętować piękno i na nowo odnaleziony spokój" - zapewnia Andrea Bocelli.

Andrea Bocelli razem z najbliższą rodziną (żona i dwójka dzieci) w marcu 2020 r. potwierdził, że był zakażony koronawirusem.

Na razie bez zmian pozostaje data koncertu Włocha w Tauron Arenie Kraków - 28 sierpnia 2021 r.