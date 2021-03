Andrea Bocelli z rodziną w Polsce. Koncert TVP "Cud życia"

Słynny włoski tenor Andrea Bocelli w towarzystwie swojej żony Veroniki Berti oraz ich 9-letniej córki Virginii przyleciał do Warszawy. Co będzie porabiał w Polsce?

Veronica Berti i Andrea Bocelli poznali się w 2002 r. Są małżeństwem od 2014 r. /Francesco Prandoni /Getty Images

W tabloidach czytamy, że w sobotę rano Andrea Bocelli z rodziną przyleciał prywatnym samolotem na Okęcie w Warszawie. Eskortowany przez ochroniarzy i policję udał się do hotelu InterContinental.

Andrea Bocelli wypoczywa na wakacjach z rodziną 1 / 8 61-letni Andrea Bocelli zabrał rodzinę na rejs po Morzu Śródziemnym - te zdjęcia zrobiono w kurorcie Saint Tropez na południu Francji. Tenorowi towarzyszy m.in. jego żona Veronica Berti i 8-letnia córka Virginia. Źródło: Agencja FORUM Autor: EliotPress / MEGA udostępnij

62-letniemu tenorowi towarzyszą jego 36-letnia żona Veronica Berti, 9-letnia córka Virginia oraz ich pies.

Okazuje się, że Włoch będzie gwiazdą wielkanocnego koncertu "Cud życia", który Telewizja Polska realizuje w budynku Ufficio Primo w Warszawie.

W listopadzie 2020 r. Bocelli wydał album "Believe". Współprodukowana przez Stevena Mercurio oraz Haydna Bendalla płyta zawiera duety z Alison Krauss i Cecilią Bartoli - dwiema artystkami, których charakterystyczne głosy rozpoznawane są na całym świecie. Do kolekcji utworów trafiła również premierowa kompozycja wieloletniego współpracownika Bocellego, nieżyjącego już włoskiego kompozytora Ennio Morricone. Na płycie "Believe" znalazł się także utwór "Gratia Plena", zamykający ścieżkę dźwiękową cenionego przez krytyków filmu "Fatima".

W czasie, który sprawił, że świat się zatrzymał, Bocelli pobił wszelkie rekordy swoim niezwykle emocjonalnym solowym koncertem "Muzyka Nadziei", transmitowanym na żywo z Katedry Duomo w Mediolanie. Występ Bocellego zgromadził rekordową publiczność w Niedzielę Wielkanocną - wysłuchały go miliony osób na całym świecie.

Jako jeden z największych muzycznych występów na żywo wszech czasów, który zgromadził ponad trzy miliony widzów jednocześnie, osiągnął zarazem największą liczbę jednoczesnych odbiorców koncertu muzyki klasycznej w historii Youtube'a. Wideo z tego wydarzenia miało ponad 28 milionów wyświetleń na całym świecie w ciągu pierwszych 24 godzin.