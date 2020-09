Andrea Bocelli: Koncert w Polsce przełożony na 2021 r. [NOWA DATA, BILETY]

Zaplanowany na 21 listopada koncert Andrei Bocellego w Taarun Arenie Kraków został przełożony na 2021 r. z powodu pandemii koronawirusa. Znamy już nową datę wydarzenia.

Organizatorzy poinformowali, że z w związku z panującą obecnie w Polsce sytuacją spowodowaną pandemią COVID-19 (prawie 90 tys. potwierdzonych przypadków w naszym kraju, prawie 2500 zgonów) przesuwają koncert Andrei Bocelliego na 28 sierpnia 2021 r.

Wszystkie zakupione dotychczas bilety zachowują ważność na nową datę.

"Kocham Polskę, kraj Jana Pawła II, kocham również wrażliwość, kreatywność i hojność Polaków. Uwielbiam wielkich artystów, którzy pochodzą z tego kraju, niezwykłe zabytki, okazałe kościoły, które ożywiają wasze miasta. Doceniam wasz głęboki sposób doświadczania muzyki oraz bezcenne ciepło i przywiązanie, z którymi zawsze mnie witacie" - komentuje słynny włoski tenor.

"Za każdym razem, gdy wracam do Polski, jestem wypełniony pozytywną energią. Przywożę też do domu bardzo słodkie wspomnienia. Kiedy wychodzę na scenę podczas koncertów w Polsce staram się dawać z siebie wszystko, wyrażając w ten sposób wdzięczność i odpowiadając na polską życzliwość. Czekając na to osobiście, chciałbym przesłać publiczności w Warszawie i w Polsce moje silne uściski i podziękować za cierpliwość. W przyszłym roku wrócimy mocniejsi, aby wspólnie świętować piękno i na nowo odnaleziony spokój" - zapewnia Andrea Bocelli.

Przypomnijmy, że na 2021 r. przeniesiono już wcześniej także drugi koncert z 2020 r. Nowa data występu na PGE Narodowym w Warszawie to 21 sierpnia 2021 r.

Andrea Bocelli razem z najbliższą rodziną (żona i dwójka dzieci) w marcu potwierdził, że był zakażony koronawirusem.

