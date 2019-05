Acid Drinkers, Kat & Roman Kostrzewski, Vader: Trasa "Legendy metalu" [DATY, MIEJSCA, BILETY]

Pod koniec września przez Polskę przetoczy się trasa pod szyldem "Legendy metalu" z udziałem czołowych przedstawicieli krajowej sceny.

Roman Kostrzewski weźmie udział w trasie "Legendy metalu" /fot. Andrzej Wasilikiewicz / Reporter

Recenzja Acid Drinkers "Peep Show": Zagadka długowieczności

Roman Kostrzewski: Jak Metallica piła w Polsce

Recenzja Vader "The Empire": Po Ciemnej stronie Mocy

Na czterech ogłoszonych na tę chwilę koncertach zobaczymy zespoły Vader, Kat & Roman Kostrzewski oraz Acid Drinkers. Jako gość specjalny wystąpi szczecińska grupa Quo Vadis.

Reklama

Imprezy w ramach trasy "Legendy metalu" odbędą się 26 września w gdańskim klubie B90, 27 września w warszawskiej Progresji, 28 września we wrocławskim Centrum Koncertowym A2 i 29 września na deskach krakowskiego klubu Studio.



Bilety dostępne są w cenie 70 zł.



Przypomnijmy, że już z końcem maja światło dzienne ujrzy "Thy Messenger", nowa EP-ka olsztyńskiego Vadera. Utwór "Grand Deceiver" z tego materiału możecie sprawdzić poniżej:

Clip Vader Grand Deceiver (LYRIC VIDEO)

1 marca z kolei swą premierę miał nowy album katowickiej grupy Kat & Roman Kostrzewski. Tytułowej kompozycji z dobrze przyjętego longplaya "Popiór" możecie posłuchać poniżej:

Wideo KAT 06_Popiór

Co do Acid Drinkers, ostatnią studyjną płytą poznańskich Kwasożłopów pozostaje wydany w 2016 roku "Peep Show". Teledysk nakręcony do numeru "Become A Bitch" z tego albumu możecie sobie przypomnieć poniżej: