55. Jazz nad Odrą Festival: Leszek Możdżer dyrektorem artystycznym. Znamy program imprezy

W dniach 26-30 kwietnia we Wrocławiu odbędzie się 55. Jazz nad Odrą Festival, którego dyrektorem artystycznym po raz piąty będzie pianista Leszek Możdżer.

W kwietniu we Wrocławiu wystąpią mocne, kobiece osobowości muzyczne, m.in. nazywana jazzowym głosem swojego pokolenia Jazzmeia Horn oraz Kandace Springs, przebojowa wokalistka i znakomita pianistka z Nashville.

Polscy jazzmani - Adam Bałdych i Kuba Więcek zaprezentują premierowo materiał z nowych wydawnictw, a dyrektor artystyczny Leszek Możdżer wystąpi w aż dwóch specjalnie przygotowanych projektach: z amerykańską saksofonistką - Tią Fuller, szwedzkim kontrabasistą - Larsem Danielssonem oraz Santander Orchestra oraz ze zwycięzcami Grand Prix 2018 - Weezdob Collective w towarzystwie orkiestry.

Dla uczczenia ustanowionego przez UNESCO roku Krzysztofa Komedy w programie znalazły się także dwa koncerty z nowymi aranżacjami utworów tego wybitnego muzyka i kompozytora. Tribute to Komeda to projekt Andrzeja Jagodzińskiego, który do współpracy zaprosił dwie znakomite wokalistki jazzowe: Grażynę Auguścik i Agnieszkę Wilczyńską.

Natomiast Sławek Jaskułke Sextet zaprezentuje płytę "Komeda Recomposed", która jest interpretacją i odniesieniem do twórczości Krzysztofa Komedy.

"Każdego roku dostajemy masę ofert i przyglądamy im się z wielką uwagą, ale tegoroczny program składa się z występów artystów, których - wraz z Radą Jazzu - wymarzyliśmy sobie nad Odrą" - mówi Leszek Możdżer, dyrektor artystyczny festiwalu.



Po raz kolejny festiwalowi towarzyszyć będzie strefa plenerowa, tym razem w dłuższej odsłonie.

"W zeszłym roku piknik jazzowy przed Impartem trwał trzy dni i to się bardzo dobrze przyjęło, dlatego postanowiliśmy kontynuować tę tradycję i w tym roku gramy na zewnątrz przez cały festiwal" - mówi Krzysztof Maj, dyrektor generalny Strefy Kultury Wrocław.

Wśród wydarzeń towarzyszących znalazły się także spotkania autorskie: z saksofonistą Przemkiem Dyakowskim oraz pisarzem i przybranym synem Krzysztofa Komedy - Tomaszem Lachem oraz wystawy - festiwalowych plakatów oraz prac wyłonionych w pierwszej edycji konkursu fotograficznego im. Marka Karewicza.

Dzięki pozyskaniu sponsora tytularnego, w tym roku festiwal odbędzie się pod nową nazwą: Santander Jazz nad Odrą Festival.