Z okazji okrągłego jubileuszu musical "Metro" wyruszył w trasę po Polsce. Najbliższy spektakl odbędzie się 12 marca w Ergo Arenie Gdańsk/Sopot (godz. 19:00).

"Musical METRO. Gdzieś między fikcją a rzeczywistością... Uliczni grajkowie, śpiewacy i tancerze wystawiają na podziemnych peronach metra spektakl dla pasażerów. Jego twórcą i animatorem jest Jan, dla którego metro jest domem, a underground - sposobem na życie. Spektakl budzi sensację, a młodzi artyści otrzymują propozycję pracy w komercyjnym teatrze. To opowieść o marzeniach i rozczarowaniach, o pasji i zdradzie, o młodzieńczych ideałach i władzy pieniądza, ale przede wszystkim to historia romantycznej miłości" - czytamy w zapowiedzi.

Twórcami "Metra" są Janusz Józefowicz (scenariusz, choreografia i reżyseria), Janusz Stokłosa (muzyka), siostry Agata i Maryna Miklaszewskie (libretto i teksty piosenek).



W obecnej obsadzie znajdują się m.in. Natasza Urbańska, Janusz Józefowicz, Kuba Józefowicz, Mariusz Czajka, Artur Chamski, Jerzy Grzechnik, Natalia Srokocz, Magda Dąbkowska i inni.

Dla wielu wykonawców "Metro" było początkiem artystycznej drogi. To w nim pierwsze kroki na scenie stawiali m.in. Monika Ambroziak, Katarzyna Skrzynecka, Michał Milowicz, Krzysztof Adamski, Natasza Urbańska, Dariusz Kordek, Ewelina Flinta, Katarzyna Groniec.

"Nie spodziewałem się, że to odniesie tak wielki sukces. Producent - pan Wiktor Kubiak - nie miał co do tego wątpliwości, ale my nie tworzyliśmy 'Metra' z taką myślą. Nikt nie mógł wiedzieć, że ten spektakl trafi w taką niszę" - powiedział w rozmowie z PAP Janusz Stokłosa.