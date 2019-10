Dreamstate Europe 2020 w Gliwicach: Kolejne gwiazdy ujawnione [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Czterech nowych wykonawców dołącza do składu drugiej polskiej odsłony Dreamstate Europe - jednego z największych trance'owych festiwali na świecie. Kto pojawi się 18 kwietnia 2020 r. w Arenie Gliwice?

Haliene wystąpi w Gliwicach podczas Dreamstate Europe 2020 /Taylor Hill /Getty Images

Podczas Dreamstate Europe 2019 w Arenie Gliwice bawiło się 10 tysięcy fanów muzyki trance dla których wystąpiło 18 światowych gwiazd, m.in. Paul Van Dyk, Paul Oakenfold, Markus Schulz, Menno de Jong, Giuseppe Ottaviani i Alpha 9.

Wideo Giuseppe Ottaviani Live @ Dreamstate Europe 2019

Festiwal narodził się w USA z inicjatywy Insomniac - największej na świecie agencji, związanej z muzyką elektroniczną, odpowiedzialnej między innymi za Electric Daisy Carnival (EDC), Escape Halloween czy Beyond Wonderland.

Początki Dreamstate to koncert w San Bernardino w Kalifornii w2015 roku. W line upie znalazły się takie gwiazdy jak Ace Ventura, Giuseppe Ottoviani, Paul Oakenfold, Paul Van Dyk, John O'Callaghan, Ally&Filla, Astrix. Po niespełna 5 latach festiwal obecny jest m.in. w Meksyku, Kanadzie, Australii i większości stanów USA.

Do pierwszych gwiazd Dreamstate Europe 2020 - Markusa Schulza, Craiga Connelly'ego i Simona O'Shine'a - dołączają teraz Adina Butar, Haliene, AA Meeting i Giovanni Ottaviani.



Giuseppe Ottaviani - rezydent Draemstate Europe 2020. Jego sety i ewolucje na scenie wzbudzają niezwykłe emocje wśród publiczności największych festiwali: Tomorrowland, Dreamstate, EDC UK, Transmission, ASOT czy FSOE. Do solowych produkcji należą taki utwory jak m.in. "Lost For Words", "Crossing Lights", "Lean On Me" i "No One Like You".

Współpracował z wieloma zbliżonymi stylistycznie producentami i DJ-ami, wśród których znaleźli sę m.in. Paul van Dyk czy Ferry Corsten (w projekcie In Your Arms and Magenta).

AA Metting to projekt, który powstał eksluzywnie dla Dreamstate. Tworzą go John Askew i Activa - obydwaj mocno zakorzenieni w kulturze trance i dobrze znani fanom. Duet zaprezentuje set 16 premierowych miksów. Będzie można usłyszeć tyko na festiwalach spod znaku Dreamstate. Po raz pierwszy zostaną zaprezentowane w listopadzie podczas Dreamstate SoCal 2019 i nie będą dostępne na Youtube ani na Souncloud. Europejska premiera będzie miała miejsce w Gliwicach.

Haliene, wywodząc się ze świata trance'u i melodyjnego dubstepu, określa nowy typ artysty. Ma na koncie współpracę z m.in. Arminem van Buurenem, Markusem Schulzem, Seven Lions, Tritonal Illenium czy Morgan Page.

Wideo Da Tweekaz ft. HALIENE - Bring Me To Life (Official Video)

Adina Butar pochodzi z Rumunii i pewnie sama nie spodziewała się, jak potoczy się jej kariera. W centrum uwagi całego EDM znalazła się, gdy dołączyła do Schulz Music Group (SMG), jako ich pierwsza wokalistka i autorka tekstów. Markus Schulz po raz pierwszy przedstawił Adinę światu na A State of Trance 550 w Den Bosch.

Organizatorzy Dreamstate w 2020 r. szykują dodatkowy dzień imprezy - w piątek 17 kwietnia 2020 r. w mniejszej hali gliwickiej Areny odbędzie się oficjalne "before party" - Dreamstate PresentsMenno Solo. Gwiazdą będzie holenderska legenda muzyki trance - Menno de Jong.

Bilety do sprzedaży trafią 4 listopada.