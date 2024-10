Tytuł najlepiej sprzedającej rapowej trasy należał wcześniej do Drake’a, który podczas trasy It Was All A Blur sprzedał 1,3 miliona biletów i zarobił ponad 320 mln dolarów. Choć na ten moment nie wiemy jakie zyski przynosi trasa Travisa Scotta, sprzedał on już 1,5 miliona biletów ustanawiając tym samym nowy rekord sprzedaży.