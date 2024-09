Michał Matczak , kryjący się pod pseudonimem Mata , to 24-letni raper, któremu kilka lat temu udało się zrewolucjonizować polską scenę hip-hopową. Artysta wylansował utwory takie jak "Schodki", "Patointeligencja" czy "Papuga" , wprowadzając powiew świeżości do gatunku.

Mata zaskoczył swoich fanów, informując ich o tym, że pojawi się na ścieżce dźwiękowej popularnej gry. Utwór, który został przez niego nagrany w tym celu, to "Lloret de Mar". Jest to najnowszy singiel Matczaka. Teledysk do piosenki został nakręcony w popularnym hiszpańskim kurorcie, przedstawiając piękne krajobrazy i słoneczne widoki. W nagraniach do klipu wziął udział także Wojciech Szczęsny! Jeden z najpopularniejszych sportowców w kraju, będący jednocześnie emerytowanym bramkarzem, pojawił się na nagraniu, zachęcając wszystkich fanów sportu do przesłuchania piosenki.