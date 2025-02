Kendrick Lamar to obecnie jeden z najpopularniejszych raperów na świecie. Jego twórczość doceniają nie tylko słuchacze, lecz także krytycy. Ma bowiem na swoim koncie ponad 20 nagród Grammy. Niespełna miesiąc temu zdobył pięć statuetek za przebój "Not Like Us". Utwór zwyciężył w kategoriach nagranie roku, piosenka roku, najlepsze wykonanie rapowe, najlepsza rapowa piosenka i najlepszy teledysk.

Medycy docenili piosenkę Kendricka Lamara. "Not Like Us" może uratować komuś życie

Teraz okazuje się, że "Not Like Us" to piosenka, której warto słuchać nie tylko dla przyjemności. Organizacja American Heart Association radzi, aby przypomnieć ją sobie także w sytuacji zagrożenia życia. Przebój Kendricka Lamara ma bowiem idealne tempo do wykonywania czynności związanych z pierwszą pomocą.

"Jeśli widzisz, że nastolatek lub dorosły traci przytomność, zadzwoń pod numer 911 i mocno, i szybko uciskaj środek klatki piersiowej w rytm 'Not Like Us'" - informuje American Heart Association w mediach społecznościowych.

Piosenka, która zdobyła niedawno pięć nagród Grammy ma tempo dokładnie 101 uderzeń na minutę. Jest to rytm idealny do uciskania klatki piersiowej podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej. "Włącz ten utwór i przećwicz pierwszą pomoc. Twoje ręce mogą uratować komuś życie" - poleca Comilla Sasson, dyrektor ds. nauki o zdrowiu w AHA.

Ćwiczenia z resuscytacji krążeniowo-oddechowej podczas 28. finału WOŚP Andrzej Hulimka / Forum Agencja FORUM

Jakie piosenki najlepiej śpiewać przy wykonywaniu pierwszej pomocy? Oto przeboje z tempem do resuscytacji

"Not Like Us" Kendricka Lamara to nie jedyna piosenka, jaką warto sobie zanucić udzielając pierwszej pomocy. Wśród innych utworów, które mogą uratować komuś życie wspomniana organizacja wymieniła m.in. "Please Please Please" z repertuaru Sabriny Carpenter, podbijające w ostatnim czasie listy przebojów na całym świecie, a także kultowe "Jolene" Dolly Parton.

Warto zaznaczyć, że wszelkie piosenki, których tempo wynosi 100-120 uderzeń na minutę, mogą być niezwykle pomocne w sytuacjach zagrożenia życia. Warto tu więc także przytoczyć wszystkim znane "Stayin' Alive" od Bee Gees czy "It's My Life" z repertuaru Bon Jovi. Wśród piosenek ratujących życie mogą znaleźć się również "Stronger" Britney Spears, "Lust For Life" Iggy'ego Popa, "Highway To Hell" AC/DC, "Set Fire To The Rain" Adele oraz "Dancing Queen" ABBY.

Trenerzy "The Voice Kids" nie mogli uwierzyć. "Wyrwało nas z butów" TVP TVP