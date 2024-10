Julia Fox to aktorka znana z roli w filmie "Uncut Gems". W 2022 roku na krótko połączył ją romans ze znanym raperem. Jak przyznała ostatnio w wywiadzie dla "The Times", była to dla niej trudna i niekomfortowa sytuacja.

W najnowszym wywiadzie Fox potwierdziła to, co wcześniej napisała w swojej autobiografii "Down the Drain", wydanej w październiku 2023 roku. Aktorka opisała w niej kulisy swojego krótkiego związku z Westem.