"Nasze zwycięskie zgłoszenie na Eurowizję. Polska jednak odrzuciła naszą pomoc. Nie to nie. Łaski bez. Tylko nie przychodźcie do nas potem po pomoc jak się wiadomo co rozleje! Nie ma! WESELA STYPY ROZWODY KRZCINY - TANIO" - głosi opis pod nagraniem od Braci Figo Fagot .

"Ten utwór to esencja noworocznego melanżu w klimacie lat 80. - finezyjny podkład, wielojęzyczne zwrotki i niepowtarzalny humor, z którego Bracia słyną od lat. Jeśli do tej pory myśleliście, że już nic was nie zaskoczy w ich twórczości, 'Cimcirimci Time' na pewno to myślenie zmieni. To muzyczna ‘petarda’ na nowy rok – w rytmie 'Cimcirimci Time' można zarówno wracać z imprezy o świcie, jak i robić noworoczne porządki. No i pamiętajcie, nowy rok, nowe wyzwania, a według Braci… na 30% mniej kaca, albo i więcej" - czytamy w informacji o piosence.