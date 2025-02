Telewizja Polska na kilkanaście dni przed finałem polskich preselekcji podjęła decyzję o przyznaniu "dzikiej karty uczestnika" dla Teo . Wykonawca tym samym został 11. kandydatem do tytułu reprezentanta naszego kraju podczas 69. Konkursu Piosenki Eurowizji 2025 w Szwajcarii.

TVP odpowiada na krytykę ws. dołączenia Teo do preselekcji Eurowizji. Mówią o Sarze James

Teo doszedł do etapu przesłuchań na żywo, gdzie przyznał się, że nie ma polskiego obywatelstwa. Z tego powodu nie został objęty dalszymi pracami komisji. Dwa dni po ogłoszeniu finałowej dziesiątki artystów okazało się, że wokalista dostał polskie obywatelstwo, co skłoniło Telewizję Polską do przyznania mu "dzikiej karty uczestnika".